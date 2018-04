"Au fond de moi, je fulminais" : amer, François Hollande revient sur l'ascension politique d'Emmanuel Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Un dégagisme qui ne plait pas au prédécesseur d'Emmanuel Macron. "Président, j'ai été celui de tous les Français mais je n'ai cessé de me situer dans un camp, celui du progrès. C'est ce qui a été appelé 'l'ancien monde'. C'est le mien. Il a de l'avenir", assure-t-il. Ainsi, l'ancien président entend "toujours faire de la politique", sans pour autant "solliciter les suffrages, diriger un parti, ou préparer des échéances".

Lors de la campagne présidentielle, que François Hollande regarde "avec un mélange de consternation et de vigilance", Emmanuel Macron prend son envol. "Je sentais qu'elle allait déboucher sur un dénouement inédit […] Au fond de moi, je fulminais", concède-t-il. "Je pensais simplement que ceux qui annonçaient à son de trompe une nouvelle donne pour en finir avec les affrontements de jadis et 'dégager' les leaders d'un autre temps jouaient avec le feu".

"Sa réponse est nette : il n'y aurait que 'de la malveillance. Mes soutiens diront demain que le 12 (juillet 2016, ndlr) ne sert ni à démissionner, ni à annoncer ma candidature. Grotesque. Bises". "Plus rien n'arrêtera le mouvement de l'espoir. Nous le porterons ensemble jusqu'en 2017 et jusqu'à la victoire !", s'exclamera la futur président de la République devant une foule conquise. D'Emmanuel Macron, François Hollande retiendra surtout "cette façon de nier l'évidence avec un sourire".

Peu à peu, Emmanuel Macron prend confiance en lui et organise le premier meeting de son parti En marche !, alors que beaucoup jugent l'événement incompatible avec son poste à Bercy. "Je l'exhorte à démentir au plus vite la rumeur", raconte François Hollande.

Les premiers pas d'Emmanuel Macron dans l'arène politique sont rapidement remarqués par l'ancien chef de l'État. "À l'été 2015, le jeune ministre a pris de l'assurance et s'aventure sur un terrain plus politique", note ainsi François Hollande.

