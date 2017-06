Assistants parlementaires du MoDem : François Bayrou évoque une "opération politique" montée par la mairie de Paris

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

"Les élections législatives, vous avez suivi ? Regardez les gens qui se présentaient et les gens qui ont été éliminés...", a-t-il expliqué les raisons qui auraient pu motiver cette "opération politique". Pour l'ancien candidat à la présidentielle, deux circonscriptions en particulier seraient liées à cette affaire. La première à Paris, où Marielle de Sarnez, bras droit de François Bayrou, a battu le député PS sortant Pascal Cherki et la seconde dans les Hauts-de-Seine où Jean-Louis Bourlanges, ex-membre du Modem, a évincé le député PS Jean-Marc Germain. Ce dernier est le compagnon d'Anne Hidalgo.

Invité sur CNEWS ce mardi matin, François Bayrou a été interrogé sur cette affaire. Le président du MoDem a "l'impression" qu'il s'agit d'"une opération politique" montée par l'entourage de la maire de Paris, Anne Hidalgo, à trois jours des législatives. La personne à l'origine de la dénonciation "est un collaborateur direct de la maire de Paris", a lancé le ministre de la Justice. "Donc il pourrait se faire qu'il y ait un lien entre ceci et cela..."

Fin de semaine dernière, un ancien salarié du MoDem a confessé à la justice avoir bénéficié d'un emploi fictif d'assistant parlementaire au Parlement européen auprès de Jean-Luc Bennhamias. Après avoir rédigé un courrier de signalement au parquet, il aurait ensuite transmis à la justice des informations. Il assure n'avoir jamais travaillé à Bruxelles auprès de Jean-Luc Bennhamias et être resté au siège du Parti Démocrate. Le parquet de Paris a donc annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire dans l'affaire des assistants parlementaires du parti centriste.

