Assistants parlementaires du MoDem : l'enquête confiée à des juges d'instruction

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Phénomène inquiétant - Sexe et drogues: les dangers du «chemsex»

Ambiance lourde au 135e et dernier gouvernement wallon PS-cdH

Assistants parlementaires du MoDem : une information judiciaire ouverte contre X pour "abus de confiance" et "escroqueries"

En savoir plus

Toutefois, ces révélations ont valu, fin juin, la démission successive du garde des Sceaux François Bayrou, de la ministre chargée des Affaires européennes Marielle de Sarnez et de la ministre des Armées Sylvie Goulard.

Une information judiciaire a été ouverte contre X pour "abus de confiance, recel d'abus de confiance et escroqueries" dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires du MoDem, a annoncé ce 20 juillet le parquet de Paris. Des juges d'instruction cherchent à savoir si certains collaborateurs d'eurodéputés du parti de François Bayrou ont été en partie rémunérés par les fonds publics du Parlement européen alors qu'ils étaient en réalité affectés à d'autres tâches pour le parti.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres