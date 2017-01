Après la présidence de l'État, François Hollande viserait celle du Conseil européen

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Macron remercie Royal et ne "sollicite" pas le soutien de Hollande

J-1: Donald Trump quitte New York et arrive à Washington

En savoir plus

Mais ce n'est pas tout. François Hollande viserait la présidence du Conseil européen. Le mandat de l'actuel président de cette institution, Donald Tusk, s'achèvera fin mai 2017. Un pari qui s'annonce difficile puisque François Hollande devrait convaincre la majorité des 28 chefs d'État ou de gouvernement composant le Conseil européen de le désigner. Et ce alors qu'"on est quand même dans une Europe très très à droite", relève un proche du chef de l'État, cité par Le Parisien. En outre, il devrait aussi persuader son successeur - qui pourrait bien être François Fillon - de porter sa candidature. Or "Fillon ne lui ferait pas ce cadeau, ne serait-ce que vis-à-vis de Sarkozy", souligne l'entourage de François Hollande.

Elle serait "consacrée à l'innovation sociale". Selon Le Parisien, l'idée d'une fondation lui aurait été proposée par le ministre de la Ville, Patrick Kanner. Mêlant financement public et partenaires privés, les statuts de la fondation devraient être lancés prochainement.

François Hollande a renoncé de briguer le second mandant, mais ne veut pas pour autant laisser tomber la politique. En effet, le chef de l'État "a une idée très précise de ce qu'il voudrait faire de sa vie d'après", selon Le Parisien, qui cite des sources proches du chef de l'État.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres