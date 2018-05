Ambassade à Jérusalem : Seize Palestiniens tués lors de la journée historique du 14 mai pour Israël

Alors qu'Israël célèbre ses 70 ans, la cérémonie d'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem s'annonce sous très haute tension. Ce choix politique et ce signal fort envoyés par Donald Trump au Proche-Orient, de transférer l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem, a provoqué un regain de tensions. Cette décision fait craindre le risque d'un embrasement à Jérusalem et en Israël.

Des milliers de Palestiniens se sont mobilisés afin de protester contre la décision des Etats-Unis de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem. Ils se rassemblent massivement dans le cadre de la "Grande marche du retour". Cet événement coincide avec la date de la création de l'Etat d'Israël, considérée par les Palestiniens comme le jour anniversaire de la "Nakba" (la catastrophe). Des centaines de milliers de Palestiniens avaient été déplacés lors du conflit autour de la création de l'Etat d'Israël en 1948.

Selon le ministère de la santé de Gaza, le bilan des incidents de ce lundi est extrêmement lourd.

Seize Palestinens ont été tués et près de de 500 blessés en ce lundi 14 mai. Ils ont été ciblés par des tirs israéliens. Pami les personnes touchées figurent cinq journalistes. Les Palestiniens les plus déterminés ont l'intention de créer une brèche à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, au péril de leur vie. Ils se mobilisent chaque vendredi depuis le mois de mars.

Le président américain Donald Trump a renoncé à se déplacer en personne pour la cérémonie officielle. Il sera représenté par le mari de sa fille Jared Kushner et sa fille Ivanka Trump, tous deux conseillers à la Maison Blanche.

Cette décision américaine est en réalité une promesse de campagne de Donald Trump. Il applique une loi votée en 1995 par le Congrès. Ce choix avait été repoussé par ses prédécesseurs pour ne pas nuire au processus de paix israélo-palestinien. Cette nouvelle ambassade américaine à Jérusalem ouvre officiellement ses portes lundi. Les locaux de ce site abritaient le consulat américain auparavant. Ce bâtiment est situé dans le quartier d'Arnona, en périphérie de la ville.

Huit cent personnes sont invitées à l'inauguration, dont des membres du Congrès américain. Aucun membre de la délégation n'a prévu de rencontre avec les Palestiniens.

Thank you Prime Minister @netanyahu & Mrs. Netanyahu for the warm welcome to Israel. I am honored to join you & the US Delegation in commemorating the dedication of our new @usembassyjlm & celebrating the friendship between our two countries. #USEmbassyJerusalem 🇺🇸 🇮🇱 pic.twitter.com/DY4z9sXnnS

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) 14 mai 2018