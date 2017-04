"15 minutes pour convaincre" : Jean-Luc Mélenchon propose un "droit opposable à l'emploi"

Jean-Luc Mélenchon était le premier candidat à être interrogé par David Pujadas et Léa Salamé dans "15 minutes pour convaincre", la grande émission politique sur France 2, dans laquelle les 11 candidats à la présidentielle s'exprimeront ce jeudi soir.

Il est notamment revenu sur sa mesure de "droit opposable à l'emploi". Jean-Luc Mélenchon a rappelé que "la Constitution dit que chacun à le droit à un travail et le devoir de travailler". Il propose donc de prendre la loi ATD Quart Monde et la modifier. "Toute personne qui est chômeur de longue durée représente un coût : allocations, aménagements de prestations. Plutôt que l'argent vienne de cette façon, on le concentre pour en faire un salaire et on installe cette personne dans un contrat coopératif.

L'État finance la coopérative", a-t-il ajouté.

"Je suis porteur d'une philosophie de la vie dans laquelle accumuler sans fin des richesses n'est pas vue d'un bon oeil. (...) A partir d'un certain niveau, comme l'ont fait les Etats-Unis un temps, on taxe à 90%, et pas à 100%, car sinon c'est confiscatoire", a-t-il ajouté. Interrogé sur les risques de départ des grandes fortunes, il a répondu : "Je ne crains pas qu'ils partent. Très peu de monde gagne 35.000 euros. Et puis je suis tout à fait disposé qu'on examine un statut fiscal de ceux qui ont des variations de revenus. Ce qui compte, c'est que tout le monde participe à proportion de ces moyens".

Interrogé sur un thème de son programme qu'il souhaite développer dans l'émission, Jean-Luc Mélenchon a répondu "abolir la monarchie présidentielle pour mettre fin au règne de la caste". "C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut convoquer dans le peuple une Assemblée constituante pour réfléchir à la Constitution d'une VIe République", a-t-il dit. "Une constituante, la première fonction que ça remplit, c'est de refonder le peuple. Les gens vont en discuter, comme ils le font actuellement en famille avant l'élection. (...) Cette passion collective reformera le peuple français, qui a tellement changé depuis le début de la Ve République. Nous ne sommes plus un peuple rural, mais un peuple métissé."