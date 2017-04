Washington, Moscou et nous : le sondage qui révèle à quel point les repères géopolitiques traditionnels des Français sont chamboulés

Atlantico: Quels sont les enseignements principaux de ce sondage?

Jérôme Fourquet : Pour les Français le contexte géopolitique est très lourd de menaces : la Russie de Poutine et (fait nouveau) les Etats-Unis de Trump sont perçus comme des sources d'inquiétude à égalité, 20% chacune; mais surtout un Français sur deux estime que la Russie et les Etats-Unis l'inquiètent tout autant l'un que l'autre.

C'est une situation totalement nouvelle; qui s'explique à la fois par l'élection de Trump, ses prise de positions sur l'avenir de l'OTAN, les frappes récentes en Syrie, les propos qu'il a pu tenir, ce à quoi s'ajoute le fait que la Russie apparaisse depuis plusieurs années comme ayant recours à la force dans les relations internationales.

Pour les Français, on est revenu dans une période très tendue, très inquiétante, et le menaces de tous les côtés, pas seulement de l'est, comme on avait été habitué à penser pendant les années de la Guerre Froide, mais aussi maintenant de l'ouest avec une personnalité comme Trump.

C'est l'élément le plus important qui peut jouer aussi sur la présidentielle; ça commence à rentrer en ligne de compte dans les débats: que faut-il faire avec l'Amérique de Trump? Quel avenir pour notre défense? Les relations avec la Russie et la menace terroriste.

On a donc ce cocktail anxiogène de la montée de l'insécurité avec les attentats terroristes, et de la redistribution des cartes géopolitiques qui inquiète beau nombre de nos concitoyens. On voit un consensus large pour augmenter le budget de la défense; la situation internationale apparaît pour les Français comme potentiellement dangereuse.

Le deuxième enseignement est que si l'électorat de Macron est le plus atlantiste et désigne le plus la Russie de Poutine, les autres électoraux renvoient dos à dos les deux pays, sauf l'électorat du Front National dont 24% ne considère ni l'un ni l'autre comme une menace. Alors qu'au fond la ligne à l'égard de Poutine a créé un clivage dans le paysage politique français, les sentiments sont équilibrés à l'égard de la Russie et des Etats-Unis, sauf dans l'électorat de Macron.

La deuxième question concerne l'approbation de Trump; là-dessus on a une opinion publique coupée en deux, avec une courte majorité qui approuve, mais une forte minorité qui désapprouve. On voit que le paysage n'est pas aussi clair que ce qu'on aurait pu penser. L'électorat de droite et Macron approuve majoritairement, tandis que celui de gauche est partagé; les électeurs de Mélenchon suivent la voie pacifiste qui refuse le recours à la force.

Enfin, l'approbation aux frappes américaines en 2017 se situe exactement au même niveau que celui d'Août 2013 concernant une potentielle intervention de l'ONU suite à la première série d'attaques à l'arme chimique. C'est comme si l'opinion publique sur ce sujet n'avait guère évolué en quatre ans de conflit, alors qu'on aurait pu s'attendre à une montée en puissance de l'adhésion à ces frappes. La complexité de la situation sur place rend nos concitoyens perplexes, autant qu'il l'étaient en Août 2013.

Que pensez-vous de ces résultats historiques? Comment les interprétez vous? Qu'est ce qu'ils montrent sur l'évolution de la société française?

Nicolas Tenzer : Nicolas Tenzer : Ce sondage montre qu’il existe globalement une défiance des Français tant envers la Russie de Poutine que l’Amérique de Trump. Ils confirment ce que d’autres études avaient démontré : Poutine est clairement perçu comme une menace pour une majorité de Français et la présidence Trump inaugure une ère d’incertitudes majeures. Les frappes en Syrie, décidées par le gouvernement américain, pourraient changer cette perception à l’avenir, pour autant qu’elles soient suivies de nouvelles actions et de résultats concrets.

Il est frappant de considérer que ce double rejet est globalement consensuel dans l’électorat. Certes, l’électorat d’Emmanuel Macron considère davantage que la Russie est le principal danger, sans doute car il est mieux averti de la menace géopolitique globale que représente Moscou et que le dirigeant du Kremlin est le plus en opposition avec des valeurs politiquement libérales, mais même les électorats de Marine Le Pen, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon sont loin de témoigner une indulgence envers Poutine, alors que ces personnalités ont une attitude de forte complaisance envers le régime russe. Même les partisans de la dirigeante du Front national, quoique plus nombreux à considérer que ni Trump – dont Le Pen avait fait l’éloge avant les frappes – ni Poutine ne sont des dangers, perçoivent très majoritairement cette double menace.

Les frappes américaines en Syrie à la suite des bombardements à l’arme chimique perpétrés par le régime d’Assad sont approuvées par une majorité de Français. Seul l’électorat de Mélenchon ne les approuve pas majoritairement et celui de Hamon est divisé en deux moitiés égales, sans doute en raison d’une vieille tradition pacifique de l’électorat d’extrême gauche et d’une indulgence envers la Russie qui a peu changé depuis l’époque communiste. Curieusement, ceux de Le Pen et de Fillon, largement complaisants envers le régime syrien, approuvent majoritairement l’intervention américaine.

De manière générale, ce sondage montre une inquiétude croissante des Français envers la situation internationale et ils désignent clairement le régime autoritaire de Poutine et une Amérique devenue imprévisible et tentée par le repli comme des facteurs d’instabilité.

Quelle est la part contextuelle liée au rejet de Trump en France ? Quelles pourraient être les conséquences à long terme? Les Français pourraient-ils être plus nombreux à remettre en question le système de valeur que représente les USA ?

Le rejet de Trump est aussi évident que l’était l’enthousiasme envers Obama lors de son élection en 2008. Sans doute une forme d’anti-américanisme de principe existe-t-il dans une partie de l’électorat de droite et de gauche, mais la représentation de l’Amérique, quelles que fussent les critiques adressées à certains gouvernements (notamment l’Amérique de George W. Bush en raison de son intervention en Irak), était globalement positive. C’était une terre de liberté, d’ouverture, d’intégration, et au dynamisme incomparable. Trump paraît clore cette ère en alignant son discours sur une droite ultra opposée aux droits de l’homme, aux valeurs libérales et à la tolérance, et dont la préoccupation est la fermeture sur elle-même et le retrait du monde. Les liens entre l’équipe de Trump et la Russie de Poutine, son manque d’intérêt pour l’Europe, son éloge du Brexit, ont donné l’impression que l’Amérique n’est plus elle-même. La crainte d’un cousinage entre Poutine et Trump ne fait que renforcer le sentiment d’abandon d’une Europe livrée à elle-même et qui doit conduire le combat désormais sur deux fronts.

Paradoxalement, le fait qu’une majorité de Français approuvent les frappes en Syrie, en particulier au centre et à droite, montre que, au-delà du choc des images des enfants gazés et des crimes de guerre et contre l’humanité commis par Assad avec l’appui de la Russie et de l’Iran, il y a une attente d’une Amérique forte, seule réassurance possible devant la menace russe alors que l’Europe n’est sans doute pas considérée comme un rempart crédible aujourd’hui. A contrario, cela démontre que la chose la plus redoutée est un retrait américain. Par contrecoup, si les Etats-Unis de Trump décident de montrer leurs muscles, rompant avec l’isolationnisme annoncé, cela pourrait changer la perception d’un danger américain. Encore faudra-t-il cependant que l’engagement américain ne se fasse pas à moitié, en oubliant la gestion de l’après, et que le nouvel autoritarisme américain s’estompe. Si l’Amérique abandonne son système de valeurs libérales et renoue avec un interventionnisme brouillon, son image ne pourra que se dégrader.