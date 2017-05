Vote de classe : l'effet richesse, clé de la carte électorale favorable à Emmanuel Macron

1- La géographie du « macronisme » électoral

Le vote Macron est puissant sur la majeure partie la façade Ouest. C’est le cas en Bretagne, dans les Pays-dela-Loire mais aussi dans la majeure partie de la Nouvelle Aquitaine, sur les départements littoraux (Gironde et Pyrénées-Atlantiques) comme loin à l’intérieur des terres : Haute-Vienne et Corrèze. Cette audience importante du macronisme s’observe également dans bon nombre de départements de l’ancienne région Midi-Pyrénées : Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Aveyron. Dans le Massif central, cette influence se prolonge dans le Cantal et le Puy-de-Dôme.

Parallèlement à ce large croissant courant du sud du Massif central jusqu’au nord de la Bretagne, la France urbaine constitue le second socle du macronisme électoral. La carte de ce vote fait en effet ressortir très nettement l’armature urbaine du pays. On voit ainsi apparaître en vert sur la carte les principales agglomérations du pays : la région parisienne, mais aussi Lille, Amiens (dont il est originaire), Rouen, Caen, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Grenoble, Lyon (fief de l’un de ses premiers soutiens Gérard Collomb), Strasbourg, Metz, Nancy et Dijon. Dans ces grandes villes qui sont souvent des métropoles universitaires, il a été soutenu par le vote des cadres et des diplômés du supérieur, catégories qui ont le plus fortement opté pour lui d’après le sondage réalisé par l’Ifop au premier tour. Mais le survote en faveur d’Emmanuel Macron perdure souvent dans la première couronne. Comme le montre le graphique suivant, il atteint 27,2% en moyenne dans les communes situées à moins de 10 kilomètres du cœur d’une aire urbaine de plus de 200 000 habitants. Son score moyen reste proche de la moyenne nationale (24,4% contre 23,9% au plan national) dans les zones distantes de 10 à 20 kilomètres du centre d’une aire urbaine importante, puis tombe ensuite à 22,5% en moyenne entre 20 et 30 kilomètres avant d’atteindre son point bas (21,4 et 21,2%, ce qui constitue néanmoins un plancher assez robuste) dans les communes situées entre 30 et 50 kilomètres. Le score reste bloqué sous la barre des 22% en moyenne jusqu’à 60 kilomètres avant de reprendre un peu de vigueur ensuite. La trajectoire que décrit ce vote en fonction de ce que l’on appelle le gradient d’urbanité indique que nous sommes bien en présence d’un vote d’abord métropolitain et citadin même si le macronisme électoral a su aussi rencontrer un écho (un peu moins puissant) dans les zones rurales.

Il est intéressant de constater que le profil de ce vote selon le critère du gradient d’urbanité correspond au négatif (au sens photographique du terme) quasi-parfait du vote FN. C’est en effet dans le grand péri-urbain que, comme lors des précédents scrutins, Marine Le Pen a enregistré en moyenne ses meilleures performances : 25,5% (contre 21,4% en moyenne nationale) dans les communes situées entre 30 et 50 kilomètres du cœur d’une aire urbaine, et 25 à 24% dans les deux strates suivantes (50 à 70 kilomètres), soient précisément les types de communes qui ont le moins succombé au charme d’Emmanuel Macron. A l’inverse, dans le cœur des métropoles, structurellement les plus acquises au candidat d’En Marche!, le FN enregistre en moyenne ses moins bons scores (15,4%) et le tassement amorcé lors des précédents scrutins se confirme alors que la dynamique frontiste dans le grand péri-urbain se renforce.