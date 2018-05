Vers des attaques du Hezbollah contre la France et les Occidentaux ?

Google a récemment dévoilé une nouvelle application baptisée "Talk to Books". Grâce à cet outil, les internautes peuvent désormais converser avec les livres en interrogeant une base de données de 100.000 ouvrages.

Les deux partis profitent d'une posture, leur permettant jusqu’ici d’être "anti-système" tout en l’intégrant "à leurs corps défendant" et en profitant d’une certaine légitimité.

Longtemps considérée comme un endroit "triste", la Finlande est, selon un récent classement, le pays le plus heureux du monde. Pourtant, la nation scandinave recourt largement à l’assurance privée pour couvrir les risques de ses habitants.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Alain Rodier , ancien officier supérieur au sein des services de renseignement français, est directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement (CF2R). Il est particulièrement chargé de suivre le terrorisme d’origine islamique et la criminalité organisée.

Sur le plan opérationnel, le Hezbollah n’a commis aucun attentat à l’étranger depuis celui du 18 juillet 2012 à l’aéroport de Bourgas en Bulgarie. Cinq touristes israéliens, leur chauffeur bulgare et le terroriste avaient été tués lors de cette action.

Depuis sa fondation au début des années 1980, le Hezbollah libanais est une « créature » des services spéciaux iraniens. Ce sont eux qui lui fournissent (une partie des) fonds, entraînement, armements et missions. C’est pour cela qu’Israël mène un certain nombre de frappes en Syrie afin d’empêcher le Hezbollah d’être approvisionné en armements modernes, en particulier en missiles sol-sol qui pourraient être utilisés lors d’une prochaine guerre contre l’Etat hébreu. Ne jamais oublier que le Hezbollah ne fait rien sans l’ordre de Téhéran.

Ce ne sont pas les capacités opérationnelles du Hezbollah qui sont à craindre mais la diaspora libanaise qui est étendue de par le monde depuis des décennies. Le Hezbollah continue à entretenir en son sein des réseaux clandestins qui pour le moment lui servent de bases logistiques qui lui permettent de recueillir des fonds, en particulier à partir de différents trafics sans compter le racket auquel il se livre auprès des expatriés libanais, qu’ils soient chiites, sunnites ou chrétiens. Pour ses actions extérieures, il est plus discret pour Téhéran de passer par la diaspora libanaise que les par les expatriés iraniens qui sont peu nombreux et surtout généralement très surveillés.

Il se contente d’obéir aux instructions de Téhéran tout en consolidant sa position politique au Liban, particulièrement lors des prochaines élections législatives du 6 mai 2018 dont les résultats seront intéressants à décrypter. On a trop tendance à oublier le « petit » Liban qui est pourtant l’objet de nombreuses luttes intérieures et extérieures. Sa relative tranquillité actuelle pourrait être bouleversée dans l’avenir. C'est pour cette raison que les forces de l'ONU qui surveillent le Sud-Liban sont en état d'alerte renforcée.

Alain Rodier : Le Hezbollah est actuellement presque totalement accaparé par la guerre qu’il mène en Syrie en soutien du régime de Bachar el-Assad. Il y acquière une expérience guerrière qui risque de poser problème à l’avenir mais il le paye aussi au prix fort ayant eu plusieurs milliers de tués et de blessés. Il aurait aussi quelques opérationnels en Irak et surtout au Yémen. Pour l’instant, il n’a pas vraiment le temps ni le loisir de se trouver d’autres objectifs. Sur le fond, le Hezbollah n’a pas de volonté « propre ».

