De tweet en tweet, Donald Trump est devenu le premier sujet d’incertitude pour la planète...

Donald Trump est sans doute devenu le principal sujet d’incertitudes et d’inquiétudes de la planète. Avec ses tweets, ses affirmations péremptoires, ses contradictions, ses méthodes, ses coups de force et ses hésitations.

La semaine dernière, tout se passe comme s’il avait déclaré la guerre commerciale avec la Chine. Dans la foulée, il fait établir des listes de produits et de services dont l’importation sur le marché américain sera taxée et limitée.

Du coup, les chinois répliquent avec une liste de produits et de services américains dont l’accès sur le marché chinois sera plus compliqué.

En moins de 24 heures, le monde des affaires s’affole, la bourse de Wall Street dérape et les électeurs de Donald Trump exultent.

A la fin du week-end dernier, tout change, Donald Trump envoie un tweet d’une toute autre facture puisqu’en quelques lignes, il déclare son estime, son admiration et le respect qu’il a dans le président chinois avec lequel, rappelle-t-il, il est très ami.

Tout rentre dans l’ordre ou presque. Le problème dans ce type de scénario, c’est que le monde des affaires a du mal à retrouver ses marques. Non seulement il considère que la guerre commerciale et la généralisation d’un protectionnisme seraient la pire des choses pour l’équilibre économique. Sans avoir beaucoup de mémoire, ils savent bien que toutes les mesures protectionnistes prises pour répondre ou pour se protéger face à une crise font beaucoup plus de mal à l‘économie que la crise elle-même.

Mais en plus, ils savent aussi que le protectionnisme est compliqué à mettre en œuvre parce que personne n‘y a intérêt. Sauf exception, les chaines de valeur sont tellement fractionnées qu’on a du mal à identifier clairement l’origine d’un produit. Dans un IPhone X de chez Apple, les composants viennent du monde entier. Dans une automobile moderne ou un avion Airbus ou Boeing, plus de la moitié de la valeur vient d’un autre pays que le pays d’origine. On ne peut donc pas substituer un produit à l’autre.

Dans ses conditions, la fermeture des frontières entraine de facto, un blocage du commerce mondial et une chute de la consommation. Alors, on peut se rabattre sur une augmentation de droits de douanes, mais la taxation se retrouve mécaniquement dans le prix à la consommation.

L'autre problème posé par l’exubérance verbale de Donald Trump est qu’il entretient une incertitude permanente qui se traduit par la très grande fébrilité de la bourse. Mais si la bourse varie très rapidement, en amont le monde du business ne suit pas. Il a besoin de certitudes pour étudier un produit nouveau, le développer et appréhender un nouveau marché. Si le monde des affaires est dans le brouillard, il baisse les bras et attend que ça se passe.

Le comportement de Donald Trump est d’autant plus handicapant que beaucoup d’observateurs s’interrogent sur l’évolution de la conjoncture américaine. Les boussoles, là encore, vont un peu dans tous les sens. Trois thèses s’affrontent, ce qui ne facilite pas la prospective.