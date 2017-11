Toutes ces idées reçues que nous avons sur la Seconde Guerre mondiale

Les mythes font partie de l’histoire et de la mémoire des hommes. Comment définir ces mythes et comment se construisent-ils? Qui les alimentent? Peut-on les considérer comme le révélateur de l’échec des historiens dans la transmission au grand public des fruits de leurs travaux? A travers l’exemple de la Seconde Guerre mondiale, Olivier Wierviorka interrogé par Christophe Dickès, présentent des idées qui “ont la vie dure” à partir de deux volumes parus aux éditions Perrin et codirigés avec Jean Lopez: La défaite de 1940 était inéluctable; Pearl Harbor est une victoire japonaise; L’armée italienne était mauvaise; Les Allemands n’ont pas pris Moscou à cause de l’hiver; Yalta a partagé le monde; etc. Plus de trente historiens, spécialistes de la période, décortiquent toutes ces idées reçues à la loupe.