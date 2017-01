Tous aux abris : voici à quoi ressemblera le monde en 2022 selon le renseignement américain

Tous les quatre ans, un groupe d'analystes du NIC (National Intelligence Council) établit un rapport prévisionnel sur l'état du monde dans cinq ans. Pour chacune des grandes prévisions relevée dans ce document, nous avons demandé à Philippe Fabry de les juger possibles ou non.

La fin de la domination américaine, et avec elle de l'ordre mondial tel que nous le connaissons depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.

Philippe Fabry : Il est certain que l'on a observé, sous l'ère Obama, un relatif repli de l'hégémonie américaine qui a laissé le champ libre à l'émergence ou la réémergence de puissances régionales, dont certaines ont des ambitions mondiales : la Russie, la Chine, l'Iran sont les plus antagoniques à la puissance américaine.

Cependant, un tel repli n'est pas inédit et rien ne permet d'affirmer qu'il sera définitif, au contraire.

En effet, les Etats-Unis ont souffert durant la dernière décennie de deux traumatismes majeurs : d'une part un traumatisme psychologico-militaire, avec l'impasse de la politique américaine de "guerre contre la terreur" et de remodelage démocratique du Moyen Orient, en commençant par l'Irak, qui s'est soldée par un piteux retrait - lequel a gâché une victoire militaire authentique après le succès du surge - auquel a bien vite succédé le chaos terroriste islamiste; d'autre part un traumatisme économique, la crise de 2008 et ses conséquences. Tout ceci a provoqué une crise de conscience aux Etats-Unis, avec un doute important sur la légitimité et l'intérêt du pays à se projeter ainsi à travers le monde ; et aujourd'hui, hors des Etats-Unis, l'on se demande si le règne de l'Amérique ne touche pas à sa fin et s'il n'est pas temps d'envisager un monde "multipolaire" dans lequel il faudrait se repositionner, éventuellement en revoyant l'alliance américaine.

Mais à vrai dire, nous avons déjà connu la même chose il y a quarante ans : après la présidence de Nixon, dans les années 1970, le rêve américain semblait brisé par la guerre du Vietnam, qui avait coûté cher, économiquement et humainement, pour un résultat nul puisque le Sud-Vietnam fut envahi deux ans après le retrait américain et tout le pays bascula dans le communisme. La même année, en 1975, les accords d'Helsinki sont souvent considérés comme l'apogée de l'URSS et en 1979, l'Iran échappe à l'influence américaine. Nombreux à l'époque ont cru que c'en était fini de la puissance américaine et que les soviétiques, dont le stock d'armes nucléaires gonflait à grande vitesse, deviendraient le véritable hégémon mondial. En fait, la décennie s'achevait par l'élection de Ronald Reagan et America is back, et au cours des dix années suivantes, l'Union soviétique s'effondrait et l'Amérique triomphait.

Donc, s'il est certain que nous sommes actuellement dans une phase de repli de la puissance américaine, rien ne permet de dire qu'elle doit se prolonger. Au contraire, l'élection "surprise " de Donald Trump, dont le slogan de campagne "Make America Great Again" était l'un des slogans de Reagan, m'apparaît comme un premier signe du retour du leadership américain, et je ne pense pas qu'il faudra attendre cinq ans pour le voir.

En revanche, il est certain que les puissances ennemies ou rivales des Etats-Unis, qui ont énormément profité du reflux américain, ont la volonté de l'exploiter plus avant, et que le retour d'une Amérique sûre d'elle-même ne sera pas pour leur plaire. Les réactions estomaquées qu'ont provoqué les premiers tweets de Donald Trump à propos de la Chine et de Taïwan ne sont qu'un aperçu de cette évolution.

L'affirmation de la puissance indienne.

Oui, l'Inde est le grand émergent d'aujourd'hui, d'un niveau comparable à ce qu'était la Chine au tournant du millénaire. Des usines commencent à quitter la Chine pour s'installer en Inde : la Chine perd des emplois au profit de l'Inde par délocalisation ! Des études démographiques, publiées il y a quelques mois, donnaient en outre une population indienne dépassant la population chinoise dès 2022. De plus, l'Inde peut espérer dans les années qui viennent une forme de soutien des Etats-Unis dans une sorte d'alliance de revers contre la Chine.

Par ailleurs, l'Inde commence à se comporter elle aussi en puissance régionale en se constituant un réseau d'alliances : elle vient ainsi de livrer des missiles au Vietnam, vieil ennemi de la Chine, en forme de représailles au soutien chinois au Pakistan, et surtout à la constitution du "corridor économique" sino-pakistanais dont le tracé passe par le Cachemire, territoire revendiqué par l'Inde.

La montée en puissance du rival indien, face à une Chine qui est encore elle-même une jeune puissance, est l'un des principaux défis à la stabilité de l'Asie dans les années qui viennent, car la Chine pourrait être tentée d'enrayer la menace indienne avant qu'elle ne soit trop imposante.

A ce propos, il faut voir que la Chine pourrait vouloir profiter de l'avantage démographique tant qu'il est de son côté pour tenter militairement sa chance. Il faut savoir que la population chinoise souffre d'un gros déséquilibre au plan des sexes : sur la population des 18-34 ans, la population masculine est supérieure de vingt millions à la population féminine. Cela signifie que la Chine peut perdre vingt millions d'hommes dans un conflit sans virtuellement aucune conséquence démographique à long terme, puisque ce sont des individus qui ne pourront pas, statistiquement, disposer d'un partenaire pour se reproduire. Pour des esprits froids comme ceux des dirigeants du Parti Communiste Chinois, cela peut sembler une fenêtre de tir intéressante.

L'accroissement de la menace terroriste.

C'est hélas très vraisemblable. Si l'Etat islamique ne devrait pas survivre longtemps comme entité territoriale, il a probablement de beaux jours devant lui comme réseau terroriste : son reflux territorial en Syrie et en Irak a été concomittant à un essaimage, en Libye notamment, et le réseau devrait se renforcer en Europe avec le retour des djihadistes ayat combattu au Moyen Orient.

Un retour des nationalismes.

A vrai dire, il s'agit ici plus d'un diagnostic que d'un pronostic : l'on a déjà commencé à observer ce retour des nationalismes en Europe avec le PiS en Pologne, la progression d'Alternative fur Deutschland en Allemagne, le Brexit... et bien sûr la montée du Front national en France. Parier sur la poursuite du mouvement en Europe dans les années qui viennent relève de l'évidence. La crise migratoire et l'expansion du terrorisme islamiste ont évidemment favorisé ce mouvement, de même que le manque de vision à l'échelle européenne et l'appel d'air désastreux d'Angela Merkel. Il faut ajouter à cela le fait que le fer de lance du populisme nationaliste sur le continent européen, la Russie de Poutine, finance et soutient le développement des discours les plus sommaires sur l'islam et l'immigration, bénéficiant certes du politiquement correct qui a empêché de débattre de certaines questions jusqu'à présent, mais également renforçant ce refus du débat de peur qu'il doive se faire dans les termes des populistes. Il en résulte une forme d'impasse intellectuelle et politique qui peut déboucher sur des formes de violence. Voilà pour l'Europe.

Par ailleurs, à l'échelle du monde, on observe également une montée des nationalismes : les ambitions des pays comme la Russie, la Chine, l'Iran, mais aussi la Turquie ou l'Inde en relèvent, évidemment.

On peut également parler, à propos de l'élection de Donald Trump, d'un retour d'une forme de nationalisme américain, et contrairement à ce qui a été beaucoup dit, la présidence de Trump ne sera certainement pas isolationniste : l'on assiste simplement à une mutation de l'impérialisme américain, qui risque de tourner le dos à l'idéalisme qui en était le fond depuis un siècle et la présidence de Woodrow Wilson, pour une forme plus pragmatique avec Trump et son souci de faire des "deals" avantageux. Deals qui peuvent impliquer, avant la négociation, d'imposer un rapport de force, comme il semble vouloir le faire avec la Chine – raison pour laquelle il cherche à ménager Poutine, afin de n'avoir pas à se soucier de l'Europe et d'avoir les mains libres en Asie.

Le changement de nature des conflits futurs.

C'est sans doute le point que je juge le plus contestable de ces prévisions.

Après huit décennies de paix nucléaire, nous nous sommes imprégnés de l'idée, en Occident, que de grandes guerres entre Etats sont impossibles en raison du risque d'anéantissement nucléaire. Or, l'escalade actuelle entre Russie et Etats-Unis en Europe de l'Est, où chacun installe du matériel et des troupes , montre que les forces conventionnelles revêtent encore un aspect important.

Par ailleurs, il s'est produit un changement important lors de l'affaire de Crimée : Vladimir Poutine a dit qu'il était prêt, lors de l'annexion de ce territoire, à utiliser l'arme nucléaire si l'Occident se faisait trop menaçant. C'est un événement d'une importance historique qui n'a pratiquement pas été relevé par les commentateurs : Vladimir Poutine a énoncé une toute nouvelle doctrine nucléaire, très dangereuse : il s'agit non plus d'une arme de dissuasion défensive, mais de dissuasion offensive. L'arme nucléaire est désormais utilisée par la Russie pour couvrir des annexions, des opérations extérieures, un usage qui n'a jamais été fait auparavant. C'est tout simplement du chantage nucléaire. Après des décennies de terreur face à l'idée de "destruction mutuelle assurée", le président russe a compris que l'effet paralysant de l'arme nucléaire pouvait être utilisé non seulement pour se défendre, mais pour attaquer, avec l'idée que les pays de l'Otan préfèreront n'importe quel recul au risque d'extermination atomique.

Et cela rend de nouveaux affrontements sur champs de bataille vraisemblables : après ne pas avoir osé, durant des décennies, s'affronter par crainte de l'anéantissement nucléaire, les grandes puissances pourraient être poussées à se battre uniquement de manière conventionnelle en raison des mêmes craintes. Cela peut paraître paradoxal mais est probable si Vladimir Poutine tente d'autres mouvements en agitant encore la menace nucléaire.

En revanche, le rôle éminent des cyberattaques me paraît incontestable, et si elles ne remplaceront pas la guerre conventionnelle, elle s'y surajoureront certainement.

Il faut voir, en effet, que généralement, les grandes guerres sont menées avec les armes qui ont terminé les guerres précédentes : les Prussiens ont gagné la guerre de 1870 grâce à leur forte supériorité d'artillerie, avec des canons chargés par la culasse alors que les canons français se chargeaient encore par la bouche ; la guerre de 1914-1918 fut d'abord une guerre d'artillerie, et donc de position et de tranchées, amenant un blocage qui ne fut surmonté que par le développement de l'aviation et des blindés. Aviations et blindés qui furent les armes principales de la Seconde Guerre mondiale débutée avec la Blitzkrieg allemande, et terminée par l'arme nucléaire.

A son tour, l'arme nucléaire a été l'arme principale de la Guerre froide : on dit, à tort, qu'elle n'a pas été utilisée, mais elle l'a, au contraire, été continuellement : par nature arme de dissuasion, elle servait en permanence à dissuader. De fait, elle a eu, à l'échelle mondiale, un rôle comparable à celui de l'artillerie en 1914 : la Guerre froide a été une guerre mondiale de tranchées, où les lignes ont peu bougé jusqu'à ce que les Etats-Unis surmontent le blocage en lançant l'Initiative de Défense Stratégique de Reagan, qui fit plier l'Union soviétique, incapable de suivre dans ce défi technologique et économique – tout comme l'Allemagne de 1918 avait été incapable de fabriquer des chars d'assaut dignes de ce nom.

Les armes principales du prochain conflit seront donc celles retombées de l'IDS : les missiles à très haute précision, notamment antisatellites, et celles reposant sur les technologies de guerre électronique en tous genres. L'on sait, depuis le virus Stuxnet, que les cyberarmes peuvent causer d'importants dégâts physiques, comparable à des frappes classiques. En 2014, une aciérie allemande a vu l'un de ses hauts fourneaux détruit par une cyberattaque. Des cyberattaques massives peuvent servir à déstabiliser un pays, notamment en attaquant les infrastructures essentielles : distribution d'eau et d'électricité, mais aussi à préparer, tout simplement, une invasion militaire classique. Elles peuvent aussi provoquer de telles invasions en représailles : un pays harcelé par des cyberattaques pourrait être tenté d'intervenir militairement contre le pays qu'il soupçonne de l'attaquer ainsi.

Ainsi donc, si je ne pense pas que les guerres à venir pourraient vraiment se limiter à des cyberattaques, sans confrontation physique, il me paraît certain que ce sont bien avec des cyberattaques massives que s'ouvriront les hostilités.