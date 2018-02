Taux de chômage structurel à 9% : Emmanuel Macron nous dit-il vraiment tout sur les conclusions qu’il tire de cette très mauvaise nouvelle ?

Atlantico : Ce mardi 13 février, ​devant l'Association de la presse présidentielle, Emmanuel Macron a pu chiffrer, selon des propos rapportés notamment par BFMTV, le taux de chômage structurel du ​pays à 9%. Ce chiffre peut-il se justifier alors que le taux de chômage français avait pu atteindre 6.8% lors de l'année 2008 ? Faut-il en conclure que la crise a produit une augmentation du chômage structurel ?

Alexandre Delaigue : D'abord il faut noter qu'il s'agit d'un chiffre relativement surprenant. Rappelons qu'il s'agit du taux de chômage indépendant de la fluctuation de la conjoncture. C’est-à-dire que quand la demande augmente le chômage a tendance à diminuer et quand on a une récession, cela tend à augmenter. Donc, le chômage structurel est, en supposant que l'on a réduit à 0 tout le chômage lié à la demande, celui qui est dû uniquement au fonctionnement du marché du travail, et qui fait que les entreprises ont du mal à embaucher et que les personnes qui ont du mal à se faire embaucher attendent très longtemps, et c'est ce qui maintient le chômage à un niveau élevé.

Pour dire que ce taux est à 9%, la seule explication possible serait de dire : premièrement, que les gens qui se sont retrouvés au chômage à cause de la crise, c’est-à-dire à cause de la diminution de la demande depuis 2008, sont devenus beaucoup plus difficilement employables. C’est-à-dire que le niveau de chômage qui a été atteint ne peut que difficilement diminuer et que ces personnes vont avoir énormément de mal à être réembauchés. C'est une possibilité mais cela apparaît quand même un petit peu étonnant quand on regarde le reste du monde. On voit par exemple qu'aux États-Unis, si on observe un petit peu cet effet-là, malgré tout, le chômage a diminué depuis que la conjoncture s'améliore et est quasiment revenu au niveau d'avant crise, et le niveau d'emploi a évolué de la même façon. Donc cela semble un petit peu curieux quand on regarde les expériences extérieures. Et deuxièmement, il faut quand même regarder qu'il y a eu des tas de réformes du marché du travail qui ont été mises en place en France, on a augmenté la flexibilité, on a réduit le cout du travail avec des programmes chiffrés à 50 milliards d'euros. Ce serait donc, d'un certain point de vue, une forme de désaveu de la politique qu'Emmanuel Macron a lui-même mené en tant que ministre de l'économie et des finances, que de dire que l'on est maintenant à un niveau de chômage structurel de 9%. Il est possible que le chômage structurel ait un peu augmenté à cause de la crise mais supposer qu'il soit arrivé à ce taux-là me paraît très étonnant.

Frederik Ducrozet : D’une manière générale, il faut prendre ce genre d’estimation d’une valeur économique dite « structurelle », ou « d’équilibre », avec beaucoup de précautions. D’autant plus lorsqu’on parle de croissance potentielle ou de chômage structurel, qui sont estimés via des modèles économétriques compliqués et sont sujets à d’importantes révisions statistiques. Enfin, il faut encore redoubler de prudence lorsque ces indicateurs sont utilisés à des fins politiques. On peut donc débattre du chiffre en lui-même, mais de mon point de vue il faut surtout en limiter les utilisations pratiques en termes de politique économique, sous peine de s’exposer à des erreurs de diagnostic en temps réel.

Le chiffre de 9% est proche des estimations officielles des institutions européennes et internationales (entre 9% et 9,2% selon la Commission européenne et l’OCDE). Il est également proche de la moyenne historique du taux de chômage français depuis les années 1980 (9,3%). Par définition, le chômage structurel est insensible aux fluctuations conjoncturelles, mais on estime effectivement que des récessions très sévères du type de la grande crise financière de 2008 ou de la crise de l’euro des années 2010 peuvent produire des effets permanents dits « d’hystérèse » qui font remonter le taux de chômage naturel. Le chiffre de 9% n’est donc pas aberrant en soi, même si le taux de chômage a pu baisser bien en-dessous de ce seuil par le passé.

On peut néanmoins penser que le taux de chômage structurel va diminuer rapidement dans les années à venir, et que ces mêmes estimations « officielles » seront révisées à la baisse. C’est ce qui se passe dans les économies en avance sur la France dans le cycle, comme les Etats-Unis. Une croissance plus forte, supérieure à 2% en France en 2018, devrait aider, tout comme certaines réformes mises en œuvre par le gouvernement, au moins à la marge. On perçoit d’ores et déjà une amélioration de nature structurelle via certains indicateurs comme le nombre de personnes actives marginalement attachées au marché du travail (le « halo » du chômage, en baisse depuis fin 2015), le nombre de salariés à temps partiel involontaire (en baisse), ou la part des embauches en CDI (en hausse). Cela prendra du temps, mais la direction ne fait guère de doute. A noter que ces mêmes instituts internationaux estimaient le taux de chômage structurel à 5% dans les années 1980 !

Patronat et syndicats se réuniront ce jeudi 15 février pour une dernière séance de négociations autour de la question de l'assurance chômage. En quoi cette déclaration relative à un taux de chômage structurel de 9% peut-elle avoir une implication sur la politique qui sera poursuivie par le chef de l'État ?