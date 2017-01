Sondage exclusif : 85% des Français sont favorables à l’élimination à l’étranger des djihadistes français impliqués dans les réseaux terroristes ayant frappé notre pays

Atlantico : Quels sont les principaux enseignements que l'on peut tirer de ce sondage ?

Jérôme Fourquet : Ce sondage faisait suite à un début de polémique aux débats survenus suite aux révélations d'un certain nombre de journalistes sur le fait que les autorités françaises et le président de la République auraient autorisé des opérations d'élimination physique de djihadistes français ou étrangers hors cadre judiciaire.

On a voulu voir ce qu'en pensaient les Français, s'ils adhéraient à ce recours assez régulier à l'armée et aux services secrets pour éliminer les personnes, ressortissants français ou non, impliquées dans des actions terroristes visant la France ou ses intérêts.

Le constat est sans appel. Pour l'opinion, il ne semble pas y avoir de débat dans la mesure où 79% des personnes interrogées se déclarent favorables à de telles opérations. Un autre chiffre vient renforcer cette adhésion : 47% des Français interrogés se déclarent "tout à fait favorable" au fait qu'il y ait des opérations à l'étranger.

Avec un tel niveau d'adhésion, cela implique que toutes les catégories de Français sont d'accord, même si on s'aperçoit que plus on va vers la droite de l'échiquier politique, plus les résultats sont favorables avec une approbation sans réserve. Mais même dans l'électorat de gauche il y a un consentement très fort au recours à de telles actions.

Ce que cela veut dire, c'est que pour une partie de l'électorat de gauche, il y a une adhésion un peu résignée ou mitigée, qui considère ces actions comme un mal nécessaire. Cela écorne un certain nombre de principes, notamment le fait que ce soit la justice qui doive se pencher sur ces affaires, ou qu'il n'y ait pas de transparence. A droite, l'adhésion est quand même plus franche et massive.