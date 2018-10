La Russie s’affirme prête à accepter de remplacer le dollar par l’euro pour son commerce extérieur et voilà pourquoi c’est un cadeau empoisonné

La Russie serait donc prête à laisser tomber le dollar pour adopter l’euro. Pour l‘Union européenne, ça pourrait être une belle victoire puisqu’elle cherche à imposer l’euro comme monnaie de paiement à l’échelle mondiale, mais ça ne marchera pas sans conditions ni risques. Les Américains ne se laisseront pas faire.

La guerre commerciale et politique que se livre l‘Amérique et le reste du monde est donc sur le point de prendre une dimension monétaire.

Alors que les Chinois n’ont jamais caché qu’ils pouvaient utiliser leurs formidables réserves en dollars pour asphyxier l’économie américaine en arrêtant d’acheter de la dette en dollars, voilà que les Russes de leur côté proposent aux Européens de faire de l’euro, la monnaie de paiement de toutes les transactions commerciales entre la Russie et l’Union européenne.

Alors que l’Europe est le principal client de la Russie. Quand arrive l’hiver, l‘Europe est même complètement dépendante du gaz russe. Au lieu de continuer de payer ce gaz en dollar, Vladimir Poutine confirme son projet d’accepter les chèques en euros.

Ce n’est pas la première fois que Moscou ouvre le dossier des moyens de paiement. Lors du dernier forum économique de Saint Pétersbourg, en juin dernier, auquel assistaient la plupart des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne, le ministre des Finances russe, Anton Silouanov, avait déjà suggéré que la Russie abandonne le dollar comme devise pour ses paiements internationaux et lui substitue l’euro. Pendant ce même forum, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron avait partagé publiquement la même idée. Idée communiquée également à Angela Merkel.

A priori, le dossier n’avait guère avancé, sauf que les tensions entre les Etats-Unis et le reste du monde sur le chapitre économique se sont tellement accrues que beaucoup de pays ont commencé à réfléchir à des mesures de rétorsion aux décisions de protectionnisme prises par Donald Trump.

Si la Chine est évidemment la première concernée et subit déjà un ralentissement de son activité commerciale, l’Europe n‘en est pas moins embarrassée parce qu’elle se retrouve sous la menace américaine de sanctions, au cas où les entreprises européennes iraient à l’encontre des restrictions imposées de façon extraterritoriale par Washington.

L’initiative russe n’arrive pas par hasard.

1er point, il est évident qu’en proposant de substituer l’euro au dollar dans le paiement des transactions commerciales dont la vente de gaz, Vladimir Poutine fait d’une pierre deux coups.

D’abord, premier bon coup, il hypothèque l’impérialisme du dollar comme monnaie mondiale, sa crédibilité, son infaillibilité ce que Donald Trump peut difficilement accepter calmement.

Ensuite, deuxième coup, il donne à l’euro un début de statut de « monnaie internationale », ce qu‘elle n’a jamais eu. D’autant que parallèlement, la banque centrale de Russie s’est mise depuis quelques mois à acheter massivement de l’euro en vendant du dollar.