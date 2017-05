Richard Ferrand a-t-il vraiment respecté le Code de la mutualité ? Ce doute qui dérange...

Décryptage

Atlanti-culture Festival de Cannes - "Rodin" : hors des clichés, mais plan-plan Le film de Jacques Doillon consacré à Rodin est très sérieusement conçu et réalisé, très travaillé, très solide, mais trop sage et trop académique. Auguste Rodin et Camille Claudel, ce n'était pas quand même pas qu'un petit couple !

Entre méconnaissance et stéréotypes Ces leçons dérangeantes de l'enquête de la Fondapol sur le regard que portent les musulmans sur les juifs en France Une enquête de la Fondapol intitulée "France : les juifs vus par les musulmans" vient lancer un pavé dans la mare de certains préjugés de tout bord sur la question et donne la parole aux principayx concernés : les musulmans.

Ne pas bouger... Le G7 des éléphants (prudents) dans un magasin de porcelaine Le sommet du G7 ouvre ses portes aujourd'hui à Taormina en Sicile. Certainement l'étape la plus sensible pour le marathon diplomatique de Donald Trump car les possibilités de friction entre les membres sont grandes.

Bonnes feuilles Le jour où Louis XIV explosa de colère pour une question de places à table L’Étiquette à la cour de Versailles servait un double objectif : organiser les relations entre les personnes et récompenser ou distinguer les courtisans par des faveurs particulières. Mais dans les faits, ce fut une autre aventure et l’Étiquette divisait plus qu’elle ne fédérait… (Extrait de "L'Étiquette à la cour de Versailles : Le manuel du parfait courtisan" de Daria Galateria, publié aux Editions Flammarion 2/2)

Bonnes feuilles "Un beau jour, on m’a diagnostiqué une SEP. Une quoi ? Une sclérose en plaques. Mais cela reste un détail, car on m’a surtout diagnostiqué une Super Envie de Partir" Etudiante en école de commerce, l'auteure apprend à 21 ans qu'elle est atteinte de sclérose en plaques (SEP). Après le choc du diagnostic et le choix du traitement, elle décide de faire un grand voyage afin de se réapproprier son corps et son esprit, dont l'équilibre est mis à mal par la maladie. Elle raconte sa découverte de la Nouvelle-Zélande, de la Birmanie et de la Mongolie (Extrait de Seper Hero, "Comment la maladie a donné du sens à ma vie" de Marine Barnerias publié chez Flammarion 2/2)

Bonnes feuilles Comment l'Etat islamique a repris à son compte les techniques de communication du printemps arabe Parmi les ouvrages sur l'État islamique, voici le premier à décrypter l'incroyable pouvoir de persuasion qui amène des milliers d'hommes à tuer ou à mourir pour un califat mythique. Implanté sur sa terre sacrée, il attire des "foreignfighters" du monde entier et souvent leur famille. (Extrait de "Daesh : L'arme de la communication dévoilée" de François-Bernard Huyghe, publié aux Editions VA Press 2/2)

Suivez le guide Dans les coulisses des relations entre Macron et les syndicats Côté scène, les rencontres bilatérales entre Macron et les syndicats se sont bien passées. Côté coulisses, on comprend bien pourquoi: le Président a pris soin de déminer le terrain à la façon « ancienne », en recevant avec une équipe resserrée chaque responsable syndical venu seul.

Le choc des photos Quand le président Macron brûle ce qu'Emmanuel Macron adorait L'homme a changé. La longueur des jupes de Brigitte Trogneux aussi…