Revenu universel : miel, demi-sel ou sel ?

Ce Revenu, c’est combien ? Autour de 600 euros. Pour qui ? Pour les 18 à 25 ans d’abord, puis pour tous, à vie. Comptons 400 milliards l’an. Financés comment ? A crédit au début, puis en substitution de toutes les aides, puis grâce à la croissance, à un supplément de revenu et à un meilleur moral, avec moins de chômeurs. Génial !

Miel partout. Le Revenu universel est, pour les libéraux, une façon de se responsabiliser. "Nous souhaitons apporter à chacun la sécurité fondamentale lui permettant de disposer pleinement de sa liberté et d’effectuer ses propres choix. Cette sécurité est le pendant de la responsabilité, puisqu’elle doit libérer les individus du besoin, et l’administration de l’obligation de multiplier sans fin les allocations, au gré des caprices politiques. C’est pourquoi nous proposons de baptiser ce revenu minimum LIBER.

Calculé pour permettre à chacun de subvenir à ses besoins fondamentaux, il prend la forme non pas d’une somme versée à chacun, mais d’un crédit d’impôt" écrivent Gérard Koenig et Marc de Basquiat.

Non, demi-sel ! Emmanuel Macron dit : "il y a le RSA". Vincent Peillon ajoute : "je crois à la dignité du travail et par le travail". Pour Jean-Luc Mélenchon, c’est "une trappe à pauvreté" et, pour Philippe Martinez, "on se résigne à l’idée qu’il n’y a plus de travail, et donc qu’il faudrait accepter des périodes plus ou moins longues sans travail". Comment décider ?

Alors : miel ou demi-sel ? Passons aux effets pervers. Certains salariés pourraient ne plus travailler, ou au noir. Ce Revenu fait alors baisser le chômage des moins qualifiés, ce qu’on cherche, mais avec des personnes qui sortent du marché du travail ! Et ceux au noir (plus ce Revenu ?) se mettent à concurrencer les salariés les moins qualifiés. C’est la trappe à pauvreté de Mélenchon, la destruction d’emploi de Martinez.

Mais où est le vrai sel ? Dans la question qu’on évite : celle des chômeurs de longue durée à qualifications faibles et pour lesquels le SMIC brut est jugé trop élevé par les entrepreneurs. C’est tabou : on ne veut pas reconnaître que le SMIC brut freine l’embauche des peu qualifiés et qu’il faut tout faire pour permettre leur retour en entreprise, avec une formation adaptée à la révolution technologique en cours. Il faut obtenir de nouveaux comportements des chômeurs de longue durée, pour les remettre en emploi, et des entrepreneurs, pour qu’ils embauchent et forment.

Nous n’y sommes…

- Pas encore, si l’objectif n’est pas de réduire le chômage de longue durée mais de permettre à chacun d’être plus libre et responsable, ce qui passe en outre par une réforme fiscale libérale qui devra être acceptée !

- Pas vraiment, s’il s’agit d’un "revenu décent". Additionnons les minima sociaux et attendons d’avoir plus de croissance pour le payer. Mais le chômage des non qualifiés demeure.