Réformes par ordonnances : Emmanuel Macron pourrait bénéficier d'une faible réaction des syndicats

Internet a joué un rôle discret mais profond dans l’élection présidentielle de 2017. La politique française a été ubérisée. L’amateurisme numérique des partis dominant traditionnels a contribué à leur élimination. A l’inverse, les candidats alternatifs et radicaux ont su exploiter l’effet de levier du web pour amplifier leurs campagnes et leurs résultats.

Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont le plus souvent des fournisseurs pour de plus grandes structures. Implantées localement, elles ont une vision de long terme quant à leur développement. Un sondage effectué auprès des responsables d’ETI par l’institut Opinion Way montre les performances de ces sociétés en période électorale, ainsi que leurs perspectives sur le prochain semestre.

Il y a de très forte chance que tout soit joué à 25 ans pour un jeune professionnel. Le salaire touché à cet âge-là ne changera globalement pas beaucoup, et c'est le signe d'un rapport particulier à la formation et à l'éducation dans nos sociétés.

L'héritage hollandiste dans le macronisme n'est plus à prouver, mais il est plus complexe qu'une simple filiation et transmission des valeurs et modes de gouvernance, tout comme il est plus qu'un meurtre oedipien du père.