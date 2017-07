Refondation à vide : comment la droite est bien partie pour "rater" la défaite de François Fillon comme elle avait "raté" celle de Nicolas Sarkozy

La droite a-t-elle raté l'après-défaite 2017 comme elle avait raté celle de 2012 ? Quelles sont les leçons que les Républicains auraient du tirer de cet échec ?

Eric Verhaeghe : Trois leçons, de mon point de vue, n'ont pas été tirées de la défaite de 2012, puisqu'elles se reproduisent aujourd'hui. Première leçon: la droite n'a pas cherché à reconstituer une unité fondée sur un projet idéologique commun. Elle en reste à ses vieilles fractures et n'entreprend pas le projet de les dépasser en renouvelant sa cortication idéologique. Face à cette incapacité à se repenser, la droite est condamnée à se maintenir dans une sorte d'état dépressif. Deuxième leçon: la droite ne prend pas le temps de forger un projet global pour le pays.

Prenons l'exemple de la campagne des législatives. Il y avait une vraie question à se poser sur la baisse des cotisations sociales et sur la fiscalisation des recettes de la sécurité sociale. De ce point de vue, le projet macronien de hausse de la CSG est sans doute critiquable, mais il mérite une prise en compte un peu plus "épaisse" que le dénigrement systématique dont il est l'objet sur le mode du: "ne faites pas payer les vieux". On voit ici que le discours de la droite est en-dessous de la ligne de flottaison idéologique qui devrait être la sienne. Troisième leçon: la droit traditionnelle devrait repenser ses relations avec le Front National. Tant que le "front républicain" continuera à agir, la droite républicaine s'expose au risque d'être battue par une manoeuvre à la Macron comme nous l'avons vue à l'occasion de la présidentielle.

Erwan Le Noan : On ne peut pas dire que la droite ait déjà raté l’après défaite 2017 : nous sommes à peine un mois après le résultat des élections législatives. Il est encore beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions.

Ce qui se dessine à ce stade ne semble toutefois pas montrer que la droite a beaucoup appris de 2012. Comme après la défaite de Nicolas Sarkozy, la voilà repartie dans les conflits d’égo : Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez semblent établir leurs stratégies non en fonction de l’avenir de la droite mais selon leurs intérêts personnels. On est très loin du renouvellement dont la droite aura besoin pour revenir au pouvoir.

En outre, comme en 2012, la droite ne fait toujours pas de bilan de sa défaite. Elle préfère les invectives et les raccourcis. Les uns accusent les autres d’être à la source de l’échec : soit le candidat était trop mauvais, soit son programme était trop libéral, soit les centristes étaient des traitres, soit les autres étaient trop à droite…

Enfin, la droite ne travaille pas non plus sur les idées : c’est le vide intellectuel… Que pense la droite de l’avenir du pays ? Quelle est sa vision de la société ?

Quels sont les éléments de 2007 que la droite n'arrive toujours pas à retrouver ? Sur quels points prioritaires doit-elle aujourd'hui se renouveller ?

Eric Verhaeghe : Sarkozy a gagné sur une énergie de changement à la fois libéral et conservateur, au sens de souverainiste. Il a perdu l'élection de 2012 faute d'avoir mis en oeuvre ses idées. Ce qui a pu séduire, à cette époque, c'était l'ambition de renouveler le pays sur une logique globale de baisse des dépenses publiques. Fillon a porté un projet de la même essence lors de la primaire. Sa vision d'une société française remise en ordre de marche sur un socle ordo-libéral, retrouvant sa place internationale et sa souveraineté par une maîtrise des dépenses publiques, a fortement séduit la droite traditionnelle. C'est ce fondement ordo-libéral souverainiste qui constitue aujourd'hui le terreau du mouvement, de la dynamique à droite. Il faut donc que la droite épure en elle tous les éléments étatistes et dépensiers, les mous du genou des amortisseurs sociaux, pour retrouver la voie de la victoire. Prioritairement donc, deux choses s'imposent: recentrer son projet sur un ordo-libéralisme patriotique, dégager tous ceux qui ne se retrouvent pas dans cette ambition.