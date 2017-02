A quoi ressemblerait un quinquennat de François Fillon après le #PenelopeGate et les blessures non cicatrisées de la primaire ?

Atlantico : Concrètement, au regard de la situation actuelle, à quoi ressemblerait un quinquennat Fillon ? Sommes-nous en train de nous diriger vers un quinquennat besogneux, champ de bataille croisé des traces qu'auront laissées les affaires de la campagne et les poisons distillés par la primaire ?

Maxme Tandonnet : Vous posez une question essentielle, ignorée dans le débat actuel qui se limite à l'écume des choses et aux émotions le jour le jour: que peut-il se passer après les élections de mai juin 2017? Nous sommes plongés dans un chaos sans précédent et nul ne veut ouvrir les yeux. M. Fillon garde en effet ses chances d'être élu, au-delà du maelstrom actuel. Il reste deux mois. Son lynchage médiatique ne peut pas durer éternellement et finit par lasser l'opinion. A l'approche des élections, le passionnel va laisser la place au principe de réalité.

Dès lors, l'envie d'alternance reviendra au premier plan. Quant à M. Macron, il commence à montrer son inexpérience et ses limites. Le mythe peut s'effondrer à tout moment. M. Fillon, en tête-à-tête au second tour avec Mme Le Pen aurait alors toutes les chances de gagner. Oui, mais après? De fait, tout le système politique français repose sur le prestige présidentiel et l'autorité qu'il confère au titulaire de la fonction. En réalité le président a fort peu de pouvoirs propres et sa capacité d'action dépend de son autorité sur une majorité. Or, la fonction présidentielle est totalement discréditée depuis quelques années. L'élection du chef de l'Etat au suffrage universel ne suffit plus à assurer son autorité. La fonction est déjà gravement affaiblie mais en outre, les conditions de son éventuelle élection, par défaut, à l'issue d'un scandale, vont encore réduire sa marge d'action. M. Fillon, quoi qu'il arrive aura un mal fou à trouver une majorité stable et cohérente pour faire voter les mesures prévues par son programme. Nous vivons une révolution institutionnelle que personne ne veut voir: la disparition de l'autorité présidentielle sur laquelle reposait le régime.

Jean Petaux : « Besogneux » n’est pas forcément le terme qui vient spontanément à l’esprit pour qualifier l’hypothétique quinquennat à venir de François Fillon. Sans doute que l’expression « mort-né » serait plus adéquate, voire « paralysé » pour le mandat présidentiel qui débutera dès le 21 mai. Pour dire les choses clairement : François Fillon a présenté, dès les primaires, un programme « dur », réclamant des sacrifices aux Français et de sérieux efforts qui ont été présentés comme devant, momentanément, affecter plus ou moins directement leur mode de vie, dans la perspective d’un « mieux » futur. Une sorte de « Blood, toil, tears and sweat » de Churchill le 13 mai 40, le génie, le talent et la conviction en moins pour l’homme de Sablé… Comment concevoir que le nouveau président Fillon, chaque fois qu’il viendra demander un effort à tel ou tel, à telle organisation ou groupe de citoyens français, ne se verra pas immédiatement renvoyé à la figure les salaires (quand même mirobolants… travail fait ou pas peu importe en l’espèce) perçus par son épouse et ses enfants ? Comment être crédible dans la tempête avec une posture de « capitaine courageux » quand on entend tintinnabuler le bruit des casseroles (comme devant la mairie de Tourcoing aujourd’hui) juste dans son dos ? Non seulement la campagne va laisser des traces mais la volonté têtue de Fillon de rester candidat tout autant ! Candidat « coûte que coûte », autrement dit « Quoi qu’il en coûte pour LR », y compris au prix de la défaite …

Alors ? Pour sortir de cette crise larvée, rampante, qui est celle de la « campagne » présidentielle de François Fillon il faudrait que celui-ci « vire en tête » au soir du 1er tour et distance même un peu Marine Le Pen. Mais même dans ces conditions favorables on imagine mal un électorat de gauche qui se mobiliserait pour lui comme l’a fait l’électorat de gauche en 2002 en faveur de Chirac. Certes ce dernier était vilipendé depuis des mois avec une étiquette de « Super Menteur » et ses dérapages à la mairie de Paris n’amélioraient pas son image, mais il reste qu’il a bénéficié d’une mobilisation « républicaine » sans antécédent puisqu’il fut élu avec 82% des voix au soir du second tour. Pour Fillon les choses seront toutes différentes. Les voix de gauche lui manqueront considérablement et s’il est élu face à Marine Le Pen se sera de justesse. Il sera élu mais il sera tellement usé avant d’avoir servi que son quinquennat sera encore plus marqué du sceau de l’impuissance que ce que l’on peut imaginer.

Si on regarde l'échec de 1997 (qui s'explique largement par l'incapacité à gérer le traumatisme Chirac-Balladur), et les guerres vécues par la droite pendant tout le quinquennat de François Hollande, peut-on imaginer que François Fillon serait un Président capable de régner sur autre chose que le périmètre du palais de l'Élysée ?

Maxme Tandonnet : La chance électorale de François Fillon, c'est que la situation serait encore infiniment pire pour Mme le Pen ou pour M. Macron, ses principaux adversaires selon les sondages. La première se trouverait face à une Assemblé résolument et quasi unanimement hostile. Elle ne pourrait absolument rien faire et la crise de régime atteindrait son paroxysme. On n'ose imaginer jusqu'où une situation de ce type conduirait la France. Quant à M. Macron, qui n'est pas soutenu par le parti socialiste, il se retrouverait face à une Assemblée hétéroclite, sans majorité, et une France totalement ingouvernable. Les analyses et les commentaires, noyés dans le sensationnel, oublient de rappeler ces évidences. Un éventuel quinquennat de M. Fillon s'annonce extrêmement chahuté. Plus encore que Sarkozy peut-être, il est détesté par la plupart des médias. Sa posture de conservateur, libéral, chrétien, provincial, soutien des "manif pour tous" et son style réservé, distant, le voue à une vindicte dont on a du mal à se représenter les proportions qu'elle risque de prendre, dans la presse, sur les radios, les télévisions et les réseaux sociaux. Il aurait le profil type du président paria, bouc émissaire des frustrations et des angoisses de la société françaises. Dans ces conditions, comment asseoir une autorité sur la majorité dont les déchirements idéologiques et les rancœurs personnelles ne cesseront de s’aggraver au fil de son humiliation quotidienne?

Jean Petaux : Il ne faut pas sous-estimer la force de la légitimité électorale. Si Fillon est élu au soir du second tour il bénéficiera (peut-être…) d’une sorte « d’état de grâce » post-élection qui durera à peine jusqu’aux législatives de juin. On peut, tout aussi bien, même si ce n’est pas dans votre scénario, envisager que ce soit Marine Le Pen qui l’emporte le 7 mai au soir, tant la candidature de Fillon aura été abimée et finalement pas crédible du tout face à la leader du parti d’extrême-droite.

Dans tous les cas de figure, la victoire de Fillon au soir du second tour sera une victoire à la Pyrrhus. Ce roi d’Epire, en lutte contre Rome, va certes gagner une bataille à Ausculum, en septembre 279 avant notre ère mais avec un tel chiffre de pertes que cette victoire va se transformer en une cruelle défaite. Fillon-Pyrrhus se retrouvera avec un groupe parlementaire miné (à son tour, comme l’a été Hollande) par tous ceux qui estimeront ne rien devoir à Fillon, et pire, qui considéreront que l’homme est plus, pour eux, un boulet qu’un « booster ».

Elu, François Fillon risque très vite de devenir le « spectre de l’Elysée », muet par destination, inexistant par la volonté de ses soutiens politiques et inopérant par mépris de toute la classe politique, amis et alliés installés au premier rang pour l’insulter et lui cracher au visage.

Peut-on dire que le PenelopeGate a finalement eu un effet positif sur la campagne du candidat LR en l'obligeant à rassembler des voix au sein de son parti (auprès de François Baroin, Nicolas Sarkozy etc…) ?

Maxme Tandonnet : En vérité, tout dépendra de l'attitude de M. Fillon face à une situation aussi trouble et chaotique. Je ne le connais pas assez pour pouvoir préjuger de ce que sera son analyse de l'état du pays et son comportement. Il serait à mes yeux suicidaire de continuer comme si rien ne s'était passé. Le modèle du chef de l'Etat issu du quinquennat présidentiel, surmédiatisé, tout puissant, donnant l'illusion de tenir seul la barre du pays me semble définitivement et radicalement obsolète. Cible du monde médiatique et des réseaux sociaux, l '« hyper président » à la mode française depuis les années 2000, devient inévitablement un gibier de potence réduit à parer les coups et à faire peu à peu naufrage dans l'impuissance, la fuite dans la communication à outrance et l'humiliation nationale. Mon vœux le plus cher est que le futur chef de l'Etat ait la lucidité de comprendre ce phénomène. Dès lors, la seule solution qui s'offre à lui pour réussir son mandat est de piloter le pays dans une relative discrétion médiatique, s'appuyer sur un puissant Premier ministre, des ministres déterminés et audacieux, et une majorité engagée sur la réalisation d'un programme législatif établi en pleine concertation avec elle. Il me semble que le dialogue, la confiance, la concertation, le partage du pouvoir et des responsabilités, le choix délibéré du collectif, sont la seule issue pour le prochain chef de l'Etat. Sans quoi, nous allons au désastre assuré.

Jean Petaux : Oui peut-être mais à quel prix ?... La sagesse populaire veut « qu’à quelque chose malheur est bon ». Cela fait partie du corpus de nos normes et valeurs où le christianisme par exemple est premier et où l’on inculque qu’il faut souffrir pour aller mieux, pour être plus fort, pour gagner son petit coin de paradis. Mais c’est une croyance assez vaine. Car en l’espèce pour Fillon s’il a réussi à obtenir le soutien de Sarkozy et s’il a circonvenu Baroin, il n’a pas fait taire d’autres « frondeurs » possibles, moins exposés que les deux que vous citez. Et puis il faut aussi s’entendre sur le soutien que Sarkozy a apporté à Fillon lors du déjeuner rue de Miromesnil, dans les bureaux de l’ancien président de la République. Quand on sait le peu d’empressement que Fillon voulait mettre et avait affiché depuis sa victoire à rencontrer Sarkozy, ce déjeuner était vraiment un « Canossa bis » pour le candidat officiel LR. Une sorte de « supplique à Nicolas »… En réalité tous les grands patrons de LR soutiennent Fillon comme la corde soutient le pendu, parce qu’aucun ne veut dire publiquement qu’il considère que Fillon va faire perdre le bloc de droite tout entier en s’entêtant dans une candidature qui va dans le mur, non seulement en klaxonnant mais en accélérant.

Fillon ne rassemble pas plus de voix à droite par le fait qu’il est actuellement en difficultés. La meilleure preuve c’est que les sondages montrent constamment un décrochage (certes stoppé aux environs de 17-18%) depuis le début la perturbation qu’il traverse. Il a juste gagné une apparence d’unité, un replâtrage de soutiens et une pseudo-mobilisation des chefs de clans au sein de LR et de leurs troupes respectives. « Pseudo » parce qu’il est clair désormais que nombre de caciques de « Les Républicains » « jouent » d’ores et déjà la défaite le 23 avril prochain, dès le soir du premier tour, et se projettent déjà en 2022, surtout les « quadras » d’aujourd’hui, futurs candidats de demain.