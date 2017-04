A quoi peut-on imaginer que ressemblerait vraiment la France six mois après l'élection de Marine Le Pen ?

Bien qu’improbable au regard des sondages actuels, quels seraient les effets d'une victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle, à un horizon de 6 mois ? Faut-il plutôt envisager une situation de dérive démocratique et économique, ou bien une situation d'impuissance et de chaos politique ?

Jean Petaux : Très clairement, les premiers signes d’une faillite économique, qui peuvent aller jusqu’à justifier et légitimer la mise en place de mesures d’exception en matière de libertés publiques ou dans les domaines financier et économique, vont apparaitre extrêmement rapidement. Marine Le Pen a compris d’ailleurs qu’il lui fallait donner le sentiment de faire "machine arrière-toute" en matière d’affichage de sortie de l’euro. C’est à partir de cette décision, au cœur de son programme, tant sur la question essentielle à ses yeux de la souveraineté économique et financière que sur la dimension purement politique de relation à l’Union européenne qu’elle avait choisi de porter rapidement le fer.

Dans les colonnes du journal Sud Ouest, samedi 29 avril, l’économiste Philippe Dessertine, l’un des meilleurs analystes de la crise financière de 2008 provoquée par la crise des subprimes, imagine les conséquences immédiates sur les liquidités en France d’une élection de Marine Le Pen le 7 mai prochain. Le scénario est limpide et surtout catastrophique. Tout autant d’ailleurs du fait des comportements des agents économiques eux-mêmes que du gouvernement dont on sait désormais qu’il sera dirigé par Nicolas Dupont-Aignan. Celui-ci découvrira donc rapidement qu’il est plus facile de faire racheter sa dette de campagne électorale par une famille de riches Clodoaldiens que de faire baisser la dette de son pays quand on se met à dos toute la finance européenne et mondiale.

Avant même d’avoir commencé à diriger le pays et à vouloir mettre en œuvre son délirant programme, Marine Le Pen va provoquer une énorme fuite des capitaux qui va nécessiter des mesures très strictes de contrôle du retrait des liquidités aux guichets des banques et aux DAB.

La mise en place de ces dispositions d’exception va s’accompagner d’une crise politique de première ampleur. Finalement, la contrainte extérieure pèsera d’abord sur la France, et pour y répondre la présidente et son gouvernement généreront de lourdes contraintes intérieures. Dans l’hypothèse d’une victoire de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, on peut considérer que les législatives des 11 et 18 juin prochains accorderont une majorité parlementaire au FN. Ce scénario est le plus vraisemblable en fonction de la règle de cohérence que les électeurs observeront, mais surtout du fait de l’éclatement en mille morceaux de la coalition anti-Le Pen déjà bien maigre et fragile aujourd’hui. Mais cette majorité de députés FN (augmentée éventuellement de quelques élus "Debout la France") ne permettra jamais à Marine Le Pen d’engager les réformes constitutionnelles qu’elle a promis de mettre en place. Pour une raison simple : les conditions de révision de la Constitution obligent à ce que le Sénat vote les textes de loi révisant la Constitution en termes identiques que l’Assemblée, et encore ne s’agit-il là que du "premier étage" de la fusée "article 89". Marine Le Pen essaiera donc de "passer par-dessus la tête" des parlementaires (et surtout des Sénateurs) en proposant au peuple, directement, une procédure référendaire… Et c’est là qu’elle peut tout à fait échouer. Il est clair aujourd’hui qu’il est plus facile d’obtenir une majorité de "non" à une question soumise à référendum qu’une majorité de "oui". Mais elle se se heurtera aussi au mur du Conseil Constitutionnel qui sera, comme on le constate souvent dans les Etats où la majorité au pouvoir veut aller très loin dans les réformes constitutionnelles au point qu’elles soient inconstitutionnelles justement (Pologne de Kascinski ; Etats-Unis de Trump), le seul vrai rempart juridique et institutionnel contre la "dictamolle lepéniste".

Edouard Husson : La victoire de Marine Le Pen est improbable. Il faudrait pour cela qu'Emmanuel Macron suscite une abstention massive parmi les électeurs indécis ou ceux qui ne voteront pour lui que par raison. Par exemple, si l'on avait une multiplication des gaffes type "l'anecdote" selon Jacques Attali. C'est peu probable, même si les Républicains, Fillon en tête, ont tout fait pour précipiter un scénario de ralliement à Marine: en soutenant sans délai celui qu'ils combattaient la veille, ils vont susciter, par réaction, l'hémorragie d'une plus grande partie de leur électorat vers l'abstention ou vers un vote Marine Le Pen. Garder son sang froid et laisser chacun voter en son âme et conscience aurait été non seulement plus digne, mais plus stabilisateur.

Imaginons donc que classe politique, médias mainstream, experts accumulent les gaffes, comme ce qui s'est passé aux Etats-Unis dans le camp pro-Clinton. Marine Le Pen est élue. Il y a une grande différence entre elle et Trump: le nouveau président américain a été élu en devenant le candidat d'un des deux grands partis de gouvernement; une partie des milieux dirigeants, minoritaire certes, s'était ouvertement ralliée à lui. Rien de tel avec Marine Le Pen, qui profite de l'incapacité de la droite modérée française, depuis la défaite de Sarkozy en 2012, à gagner les suffrages populaires. Il est très difficile de savoir l'étendue réelle des réseaux de Marine Le Pen dans la haute fonction publique et les milieux économiques; qui sont "les Horace"? Combient sont-ils réellement? Quelles sont leurs ramifications?

Une fois élue, Marine Le Pen obtiendrait-elle une majorité aux législatives? Cela ne serait possible qu'avec le ralliement d'une partie de la droite modérée, très probable, il est vrai. Mais le pays connaîtrait une période d'agitation: mobilisation à l'extrême-gauche relayée par les media mainstream et une grande partie de la classe politique au nom de la défense de la démocratie en danger; tentatives de Daech pour créer une atmosphère de guerre civile en poussant le nouveau gouvernement à sévir dans les banlieues, etc.....

Il est paradoxalement, de mon point de vue, un domaine qui pourrait aider Madame Le Pen. Son élection ferait entrer la monnaie unique dans sa phase d'agonie: les inquiétudes des marchés amèneraient vraisemblablement à une crise de la dette bancaire italienne et, à partir de là, le système éclaterait. Madame Le Pen n'aurait même pas besoin d'un référendum ! Non seulement elle gagnerait un énorme prestige d'avoir bouleversé la donne, mais l'économie française retrouverait vite sa compétitivité dans une zone euro revenue aux monnaies nationales.