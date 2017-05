Quand Marlène Schiappa, la secrétaire d’Etat à l’égalité entre les femmes et les hommes détaillait le mode d’emploi pour frauder la sécurité sociale

SOS Manager en industrie GM&S : pourquoi les plans de sauvetage à la française oublient en général de traiter le noeud du problème

Dans le train qui vous amène-poussivement- de Paris à Limoges, le dernier arrêt est pour « La Souterraine » ! Ville de 5000 habitants elle avait déjà perdu une activité industrielle en 1992, les costumes de Fursac délocalisés en Pologne (340 emplois) et il ne lui reste plus qu’une usine, celle de la GM § S qui fait travailler 277 personnes et qui est, par conséquent, le poumon de l’agglomération.