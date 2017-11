Le prix de la lâcheté : ce redoutable effet boomerang qui menace une France prête à brader son héritage chrétien pour de très mauvaises raisons

Atlantico : Le Conseil d'Etat a définitivement interdit l'installation d'une crèche dans un établissement public "sauf si des circonstances particulières montrent que cette installation présente un caractère culturel, artistique ou festif" - ce qui semble paradoxal, une crèche de Noël étant précisément culturelle, artistique et festive. De quelle vision de la laïcité témoigne cette interdiction ? Si on pense aussi à l'affaire de la croix retirée d'une statue ou d'un bâtiment administratif, qu'est-ce qui explique ce regain de positions jugées par certains comme "laïcardes" en France ?

Philippe d’Iribarne : Il ne faut pas sous-estimer la difficulté devant laquelle nous nous trouvons.

Nous avons à faire le raccord entre la théorie politique qui nous inspire et notre réalité historique, sociale et culturelle. D’un côté notre théorie politique veut que nous ayons affaire à une société qui ne doit rien à aucune religion particulière et qui respecte de manière égale les droits de tous ses citoyens en matière de liberté religieuse. La catégorie de « religion » est supposée fournir une appréhension satisfaisante de réalités aussi diverses que le christianisme, l’islam, le bouddhisme, etc. Notre droit est marqué par une telle vision et celle-ci est défendue par des instances telles que la Cour européenne des droits de l’homme. De l’autre on a affaire à une société profondément marquée par une histoire et des repères chrétiens qui font partie de son identité. De plus, l’islam n’est que très partiellement une « religion » au sens où nous l’entendons, mais une réalité sociale porteuse d’un projet politique de contrôle des populations et des territoires qui met en cause la vie des sociétés démocratiques. Face à la difficulté à faire ce raccord entre théorie et réalité, les politiques hésitent, louvoient, essayent de concilier l’inconciliable. Le regain des positions « laïcardes » doit être compris dans ce contexte.

Bertrand Vergely : Dans l’affaire que vous évoquez et qui concerne la ville de Béziers dont Robert Ménard député Front National, est le maire, difficile de ne pas voir là un geste politique à l’encontre de Robert Ménard. La situation est par ailleurs délicate. La crèche de Béziers était-elle une coutume locale de longue date ou une installation récente avec des arrière-pensées ? D’une façon générale, la crèche fait partie du folklore dans lequel elle revêt une signification à la fois chrétienne, populaire et coutumière. Si on la trouve dans les églises, on la trouve un peu partout selon la sensibilité propre à chaque ville, petite ville ou village. Les boulangeries ou les grands magasins ont affiché ou affichent des crèches à Noël et des œufs à pâques. À l’Élysée, (il y a ?) il y avait le traditionnel sapin de Noël avec les cadeaux pour les enfants du personnel. Jusqu’à présent, la sagesse des gouvernements, même socialistes et « laïques » était d’accepter la cohabitation entre la laïcité républicaine et le passé chrétien, populaire et chrétien. La laïcité républicaine sortait grandie de ce respect Elle, qui se réclame de la tolérance, en faisait preuve. Elle, qui se voulait pacifique, faisait preuve de paix. Elle en recevait les bénéfices en étant d’autant plus respectée et respectable qu’elle était respectueuse. Aujourd’hui, les choses changent. La laïcité a décidé de faire du zèle en se montrant tatillonne, sourcilleuse, légaliste, fondamentaliste et intégriste. Résultat, elle devient bête et dangereuse. Là où il y avait un équilibre fait de bon sens règne désormais la méfiance, le soupçon, les arrière-pensées, la malveillance. On voit le mal là où auparavant il n’y en avait pas. On crée une sale ambiance en compliquant inutilement les choses. On allume les feux de la discorde. Très curieusement, la laïcité agit comme l’intégrisme islamiste qu’elle récuse. Comme lui, elle a décidé de faire une fixation sur les signes. Ici, ce sont les femmes que l’on voile en faisant du voile un abcès de fixation. Là, c’est le religieux et notamment le christianisme que l’on a décidé de voiler en faisant de ce voile également un abcès de fixation. « Cachez ce sein que je ne saurai voir » dit Tartuffe le héros de Molière. « Cachez cette religion et ce christianisme que je ne sauri voir », disent nos modernes Tartuffe. Du coup, autre paradoxe, cette laïcité intransigeante et sourcilleuse finit par donner aux crèches une importance qu’elles n’avaient pas en les transformant en enjeu politique. Quelle vision de la laïcité derrière cette interdiction des crèches dans l’espace public ? J’ai bien peur qu’i n’y en ait aucune. Comment expliquer cette résurgence d’un laïcisme vengeur et haineux ? Par l’aveuglement administratif, juridique et idéologique.