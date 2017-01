Primaire à gauche : Là où le socialisme passe, la liberté trépasse

Avouons-le, ce n’est pas avec un enthousiasme débordant que le téléspectateur a dû s’installer devant le débat de la primaire de la « Belle Alliance Populaire ». Ce troisième moment télévisé fut pourtant plus animé que les deux précédentes émissions. Il a permis de clarifier encore plus nettement certains points : par exemple, Vincent Peillon semble clairement détester Manuel Valls ; Jean-Luc Benhamias a probablement été choisi pour réveiller les téléspectateurs assoupis ; Benoît Hamon agace tous ces Camarades avec sa proposition de « revenu universel » impossible à financer ; et Léa Salamé aurait bien aimé être l’une des participantes au débat, histoire de leur montrer ce que c’est d’être de gauche.

A cette animation près, le débat s’est déroulé conformément aux attentes, les candidats répétant leur slogan favori : « au secours, la Droite revient ». De ce point de vue là, la Gauche ne change pas : à l’entendre, il y a dans l’Histoire du monde, depuis Cro-Magnon et jusqu’à Hollande, un camp du Bien incarné par elle-même, qui souhaite le développement des femmes et des hommes, l’épanouissement des opprimés de la terre, et à qui l’on doit toutes les avancées progressistes de l’Humanité, depuis les congés payés jusqu’à l’ABCD de l’égalité ; et il y aussi un camp du Mal, représenté par la Droite, l’argent, les riches, dont l’objectif est de rendre les gens plus pauvres, plus malades et plus malheureux. Et l’enjeu de 2017, sachez-le, c’est d’assurer que l’héritage ancestral de la France des Lumières, de la littérature grandiose et de la Résistance l’emportera contre l’esprit contre-révolutionnaire, qui contre toute logique allie le « lobby clérical » au grand Capital.

La Gauche ne change pas sur la forme. Elle ne change pas non plus sur le fond.

Hier soir, à qui voulait bien faire l’effort de prêter l’oreille de manière attentive, il a dû apparaître une révélation. Après des décennies de faillite fiscale et de gabegie publique, les candidats ont (à l’exception légère de Manuel Valls) tous une solution révolutionnaire aux problèmes de la France : l’étatisation. Etat, Etat, Etat : à ce niveau d’endoctrinement et d’invocation, on ne parlait plus d’une institution, mais d’un Dieu (une « Providence » même !). Votez socialiste et il viendra nous sauver !

D’abord, il accroîtra son intervention dans le domaine de la santé. En la matière, on rase gratis : nationalisation massive au programme ! Dehors les mutuelles et les assurances ! Demain, l’Etat prendra le contrôle de l’ensemble du secteur social pour y étendre sa compétence universelle et sa capacité de gestion légendaire. Qu’importe que depuis des décennies le secteur privé ait prouvé l’utilité de son intervention ! Qu’importe que public et privé agissent déjà de manière complémentaire, sur des compétences différentes, en mutualisant leurs atouts. Face à l’idéologie, rien ne résistera !