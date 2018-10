Pourquoi la question de la politisation de la justice française est devenu un enjeu brûlant pour notre démocratie (mais pas forcément comme le pense Jean-Luc Mélenchon)

Atlantico : Mur des cons, Pénélopegate, mise en examen de Marine le Pen et maintenant de nombreuses perquisitions chez La France insoumise qui condamni une cabale politique. Les éléments ne manquent pas pour évoquer la politisation de la justice française. Comment éviter ce procès-là selon vous qui, quel qu'en soit la réalité, affaiblit la justice et la démocratie ?

Guillaume Jeanson : La politisation d’une partie de la justice française existe. Certaines dérives syndicales qu’on retrouve de manière emblématique avec des affaires telles que celle du tristement célèbre « mur des cons » du syndicat de la magistrature entachent malheureusement la nécessaire image d’impartialité qui doit présider à la fonction de juger.

Pour cette frange de la justice, heureusement minoritaire, la question se pose évidemment. Mais à l’inverse, il va de soi que l’impunité ne saurait être la règle pour les puissants et que, pour ces derniers aussi, la justice doit pouvoir faire son œuvre. Il va de soi que les citoyens sont en droit d’attendre de ceux qui se présentent à leur suffrage qu’ils respectent les lois. Ces évidences rappelées ne doivent pas, cependant, nous interdire de nous interroger quant à la soudaineté, à la précipitation et à l’orchestration de ce qui peut s’apparenter parfois à de magnifiques opérations de déstabilisation de mouvances politiques d’opposition. Est-ce le cas ici ? Ce serait présomptueux de l’affirmer même si certains ont pu pointer la coïncidence de calendrier avec ce remaniement tant attendu. Avant de se permettre de douter de la rectitude de magistrats, il convient bien sûr de disposer d’éléments solides et pour cela d’avoir une connaissance précise du dossier passé au crible, ce qui -vous l’aurez compris- n’est pas mon cas.

Vous évoquez le Penelopegate et la mise en examen de Marine le Pen. Dans la première affaire, ce qui pour mémoire frappait le citoyen, c’était la rapidité. Le 25 janvier 2017, le Canard Enchaîné publiait ses révélations. Le même jour, le parquet financier se saisissait de l’affaire sans attendre la réaction de François Fillon. Moins d’un mois après, le 24 février, était ouverte une information judiciaire et le candidat était convoqué le 15 mars pour être mis en examen, alors que le 17 mars est la date limite retenue pour le dépôt des parrainages et le 20 mars, celle d’un grand débat télévisé… Dans l’affaire des emplois fictifs de ce qui était alors le Front National, ce qui frappait, c’était la manière avec laquelle, sans cette rapidité, le calendrier judiciaire donnait tout de même l’impression d’interagir opportunément avec celui de la présidentielle. En effet, alors que le parquet s’était saisi le 30 mars 2015, une information judiciaire avait été ouverte en décembre 2016 et la mise en examen de Catherine Griset, chef de cabinet de Marine Le Pen, n’était intervenue que le 22 février 2017. De quoi faire s’élever quelques voix qui hurlèrent à l’instrumentalisation politique de la justice.

Les affaires de cette nature éveillent toujours la suspicion quant aux rapports entretenus entre les pouvoirs exécutif et judiciaire. Car, comme l’a écrit le professeur Louis Vogel dans son livre intitulé Justice, année zéro, « la justice en France, depuis la Révolution, recherche encore la bonne distance par rapport au politique ». Sur ce sujet, Jean-Claude Magendie, ancien Premier Président de la Cour d’appel de Paris a, lui aussi, pu écrire quelques lignes fameuses en rappelant notamment que le « choix idéologique de rupture avec « l’ordre bourgeois » n’empêcha pas le Syndicat de la Magistrature d’entretenir un certain flou doctrinal lui permettant, lorsque le pouvoir n’avait pas ses faveurs, d’insister sur son manque de légitimité au regard de l’histoire en marche (…), puis, lorsque survint un régime plus conforme à ses vœux, de devenir son relais. » Il poursuit : « C’est ainsi que l’on assista, en 1981, à la promotion de nombreux syndiqués dans les allées du pouvoir ou dans la hiérarchie judiciaire. Que le Conseil supérieur de la magistrature fût totalement placé entre les mains d’une proche du président Mitterrand, que tout le fonctionnement de la justice fût verrouillé par l’un des fondateurs du SM, bref que la justice fût totalement subordonnée au politique ne gênait plus ceux qui auparavant se faisaient les chantres d’une indépendance quasi mystique.»

Dans la mesure du possible, les magistrats devraient veiller à ne pas nourrir de telles suspicions en respectant scrupuleusement leur devoir de réserve et en évitant les coïncidences malheureuses de calendrier entre certains actes d’enquête ou certaines étapes de procédure et le déroulé des agendas politiques et électoraux. Le respect de la démocratie est sans doute à ce prix. Il impose également que l’indépendance de la justice ne soit évidemment pas à géométrie variable.

Régis de Castelnau : Les éléments qui établissent l’instrumentalisation de la justice à des fins politiques sont effectivement très nombreux. Sur un double plan : tout d’abord par la multiplication des procédures pénales à l’encontre des partis politiques et des personnalités d’opposition, et ensuite par la très surprenante protection dont bénéficient les membres de l’entourage d’Emmanuel Macron. La candidature à la présidentielle de François Fillon, a on le sait, été détruite par un raid médiatico-judiciaire qui a permis en la disqualifiant, l’accession d’Emmanuel Macron au deuxième tour. La présence de Marine Le Pen à celui-ci lui assurant une élection confortable. C’est le premier tour qui était important et rappelons le score de l’actuel président à celui-ci : 14 % des inscrits ! Au-delà des soutiens médiatiques et financiers considérables dont il a bénéficié, c’est bien l’opération judiciaire qui a permis la réussite du candidat choisi par la caste. Ce qui est encore plus inquiétant, c’est que depuis cette élection, on assiste à une utilisation sans complexe du haut appareil judiciaire et notamment du Parquet National Financier et du Pôle d’instruction financier, dont il faut quand même rappeler qu’il s’agit là de juridictions d’exception. Jean-Luc Mélenchon ne doit pas être surpris de ce qui lui arrive, compte tenu des traitements infligés à Nicolas Sarkozy, à François Fillon et à Marine Le Pen. Cette dernière a droit au grand jeu : mises en examen multiples, saisies des ressources de son parti, poursuites absurdes et convocation chez le psychiatre ! Ces dérives sont très graves car elles mettent en cause la liberté politique. Comment tolérer que la police ait pu ainsi disposer sans aucune raison valable de l’ensemble des fichiers d’adhérents de la France insoumise pour ne prendre que cet exemple ?

Vous me posez la question de savoir comment éviter le procès fait à la justice qui affaiblirait la démocratie. Je pense que ce sont plutôt les dérives judiciaires qui l’affaiblissent.