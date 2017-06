Pourquoi il ne reste pas grand-chose des mesures de Barack Obama après la décision de Donald Trump sur le climat

Les accords de Paris ne semblent pas être une exception, quelles sont sont les réformes de l'ère Obama qui ont déjà été remises en cause par Donald Trump ?

Jean-Eric Branaa : C'est simple : toutes. Le programme de Donald Trump est de tourner la page de Barack Obama, et d'y mettre fin dans tous les secteurs. Il s'est attaqué à tout en même temps, et à Barack Obama directement. La plus forte de ces marques laissée par Obama et abandonnée par Trump, concerne donc le climat, avec le retrait des accords de Paris. Donald Trump vient de faire un geste très fort. C'était un accord très important pour Barack Obama qui s'était particulièrement engagé pendant ces 8 années de son mandat, et John Kerry était toujours en visite en Europe et dans le reste du monde.

Obama avait même pris le soin de ne pas le représenter au congrès, car il n'aurait jamais été accepté.

L'autre grande réforme était l'Obamacare. On a bien sûr tous en mémoire le rejet de l'Obamacare par la majorité Républicaine, c'est-à-dire celle de Donald Trump, qui avait provoqué des dissensions entre la frange la plus à droite des républicains, contre l'Obamacare, et la frange plus à gauche, qui sont les "frondeurs" des républicains. Ils avaient des points de vue très difficiles à concilier. D'un côté, ils voulaient plus de social, et de l'autre moins de régulation. Et pourtant ils ont réussi à concilier dans un texte commun. C'était très important de le faire à la chambre des représentants car c'est une chambre très politisée où il y a des élections tous les 2 ans… Et que dans 3 mois, les députés repartent à nouveau en campagne pour les législatives de 2018. Dans les Etats-Unis, il y a eu de nombreuses manifestations d'électeurs inquiets de perdre leurs prestations sociales. Tout cela va se jouer dans un second temps au Sénat d'ici 10 jours. Le Sénat est beaucoup moins politique, et beaucoup plus technique. Les principaux Etats en faveur de l'Obamacare ont déjà commencé à préparer cette transformation. Par exemple la Californie, qui s'apprête à voter une couverture universelle pour tous les Californiens. C'est vraiment dans les têtes que l'Obamacare va être complètement éliminé.

Ensuite il y a les régulations de façon globale, car Donald Trump a voté un décret qui prévoit que pour deux régulations détectées, une sera supprimé. C'est déjà en cours. Donald Trump veut une société beaucoup plus libérale. Il veut en terminer avec le fardeau administratif et les taxes. Dans l'Energie, dans lequel Barack Obama s'est beaucoup impliqué puisqu'il a terminé son mandat par beaucoup de décrets, gelant par exemple les terres fédérales et les parcs nationaux en interdisant les forages. Ce décret a sauté, par exemple. Le Clean Power Act de Barack Obama a été également remis en cause en février. Ensuite on a la loi Dood-Franck, dans la Finance, qui devait également être supprimée. Cela n'a pas été fait, mais ce n'est pas très loin car la commission des Finances du Sénat a donné son accord sur la loi qui est en cours, le Finance Choice Act. Ce sera fait dans le courant de l'été. Au niveau des affaires étrangères, l'ensemble quasiment des accords des Etats-Unis a été remis en cause par Donald Trump qui applique son America First. Tout ce qui coûte cher doit être supprimé selon lui. Donc tout ce que Barack Obama a mis en place doit être arrêté. Le plus important a été la désignation de l'Iran comme la pierre de voûte de l'Axe du mal du Moyen Orient, qui va de l'Iran à la Syrie. Il dénonce le mauvais accord Etats-Unis / Iran, qu'il va certainement faire sauter alors qu'il déclare l'Iran comme un pays terroriste.