Pourquoi Charles VII, le roi qui a abandonné Jeanne d’Arc, n’était pas le salaud qu’on croit

Professeur émérite (Paris IV Sorbonne) et membre de l’Institut, le médiéviste Philippe Contamine offre à son public une biographie magistrale d’un des rois les plus énigmatiques. Charles VII eut à répondre à au moins trois défis : se faire obéir, construire sa légitimité, l’emporter militairement. Dieu, Jeanne d’Arc, le beau Dunois et Jacques Coeur contribuèrent sans doute à les relever. Mais Charles n’était pas le prince falot parfois décrit et décrié, se laissant porter par le hasard et par son entourage.

Taiseux, obstiné, passablement instruit, il sut mener la nef royale sur une mer démontée. En près de quarante années de règne (1422-1461), il s’adapta aux circonstances, tira parti des conflits entre les princes, s’appuya sur ses « bonnes villes » et aussi sur la papauté, créa des institutions administratives et militaires efficaces. Avec Charles VII émerge aussi une forme de sentiment « national ». Le livre de Philippe Contamine est résolument politique, au sens que revêt ce mot précisément à cette époque. Sont ici mis en lumière les pratiques du pouvoir, les mécanismes de son fonctionnement, sa conception et ses représentations. Philippe Contamine est interrogé par Christophe Dickès.

L’invité: Philippe Contamine est un des plus grands médiévistes français, professeur et maître de toute une génération d’historiens. Agrégé d’histoire en 1956 et docteur ès lettres en 1969, il est assistant à la Sorbonne, puis maître de conférences et ensuite professeur d’histoire médiévale (1970) à Nancy II, professeur d’histoire du Moyen Âge à Paris X puis à Paris IV-Sorbonne. En 1990, il est élu à l’Académie des Inscriptions et des Belles lettres. Auteur d’une oeuvre importante, il vient de publier chez Perrin une biographie de Charles VII qui a reçu le prix du Figaro Histoire de la Chaîne Histoire.

