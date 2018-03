Pollution sonore : mais pourquoi Paris est-elle l’une des métropoles les plus bruyantes au monde (et ne croyez pas que ça relève juste de l’inconfort, c’est dramatique pour la santé) ?

Atlantico : Selon une étude réalisée par l'entreprise Mimi Hearing Technologies GmbH, Paris serait la 9e ville la plus bruyante du monde, derrière Pékin ou Mexico, et deuxième ville la plus bruyante d'Europe, après Barcelone. Comment expliquer de tels résultats ? Quelles ont été les évolutions de ces dernières années en la matière ?

Fanny Mietlicki : Au niveau du classement de la ville de Paris en termes de bruit par rapport aux autres grandes métropoles, tout dépend des données qu’on a récolté. Le bruit est quelque chose de très local. On peut bouger de 50 mètres et avoir un autre niveau sonore. Tout dépend de la méthode d’évaluation. Il existe une méthode mise en place par la Commission européenne pour que toutes les grandes métropoles européennes cartographie leur bruit tout au moins lié aux transports de la même manière pour qu’on puisse consolider la compréhension des phénomènes.

Ce travail n’est pas encore abouti en Europe, du coup je me demande comment on peut avoir des données au niveau mondial aujourd’hui. Je ne me prononcerai pas sur la différence entre Paris et les autres villes. Je peux dire qu’il y a du bruit à Paris, mais c’est tout pour l’instant. On peut observer des tendances pour les différencier, comme les types de véhicules employés, mais en absolu il est difficile de faire un classement pour l’instant.

A Paris intra muros, on a plus de 230.000 habitants qui sont en situation de dépassements des valeurs limites sur les bruits des transports routiers (11%) voire ferrés dans de rares cas. Après, ce sont les indicateurs retenus par la France qui aboutissent à ces chiffres. Si on prend les normes de l’OMS, les indicateurs sont nettement plus élevés, puisqu’on a seulement 14% des Parisiens qui vivent dans un environnement en dessous des objectifs de qualité de l’OMS. Ce qui fait qu’on peut dire que 11% sont dans une situation très critique, 75% dans une situation intermédiaire, et seulement 14% dans des bonnes conditions.

Didier Gonzales : Le véritable problème est qu'il n'y a pas de stratégie anti-bruit de la part de la ville de Paris. Il faut se rendre compte que 2.24 millions de Franciliens sont exposés à un seuil dépassant la limite sonore "acceptable". 1.7 millions pour la route, 420 000 pour l'aérien, et 100 000 pour le ferroviaire. Pour chaque individu, ce sont 7 mois de bonne santé qui sont perdus, au global il s'agit de 75 000 années de bonne santé perdues par an. Avec un coût qui a été estimé à 3.9 milliards d'euros. Il s'agit d'une problématique majeure. Ce que l'on constate, c'est une absence de volonté affirmée de prise en considération de la pollution sonore. Parce que l'on considère qu'il ne s'agirait que d'une question de confort.

La question des voies sur berges est symptomatique de la situation. Les études d'impact étaient insuffisantes, ce qui a été relevé par le juge. Or, ce qui a été constaté, c'est que la décision de la Mairie de Paris a eu pour incidence de provoquer encore plus de bruit qu'auparavant. Pourtant, 6 Franciliens sur 10 sont conscients que le bruit affecte leur santé.

Il faut également souligner la question de l'absence de politique aéroportuaire. Le trafic augmente de 5% par an, et il est recommandé depuis 15 ans de construire un troisième aéroport, mais cela n'est pas pris en considération, et on continue d'empiler les avions les uns sur les autres.

Observez-vous des évolutions depuis quelques années ?

Fanny Mietlicki : Nous faisons des observations depuis relativement peu de temps puisque BruitParif n’existe que depuis 12 ans. Nous n’avons pas un recul immense. Ce qu’on peut dire c’est que localement il y a des initiatives qui vont permettre de voire diminuer le bruit, avec la mise en place de technologies comme des revêtements acoustiques ou des aménagements pour diminuer le bruit ou la circulation routière. Globalement sur Paris, on a une tendance à la diminution du trafic automobile, ce qui va plutôt dans le bon sens, mais qui est compensé par une augmentation de la part des deux roues motorisés qui génèrent des nuisances très importantes.

Il y a aussi le cas des voies sur berges qui déplacent le problème ailleurs. La difficulté est bien que si on chasse la voiture d’un endroit, elle repasse par une autre route. Globalement la tendance générale qui est de diminuer la tendance automobile, et le fait que les motorisations fasse de moins en moins de bruit avec de réels progrès sur les moteurs, et aussi le fait que le parc véhicule électrique et hybride qui est beaucoup plus silencieux se développe fait que cela diminue. Mais il reste le problème des scooters, surtout si ils sont débridés ou qu’ils ont des pots trafiqués. C’est en tout cas extrêmement mal perçu par les riverains. Nous avons fait une enquête l’année dernière avec le Credoc auprès de 3000 Franciliens, et un tiers d’entre eux, à la question « quel est le bruit de transport qui vous gêne le plus ? » répondaient « les deux roues motorisés ». C’est un enjeu fort.