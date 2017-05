Pas d'appel avant le 18 juin : soyons fidèles à nos idées !

C'est aussi un projet qui tient compte du caractère crucial de la protection et de la sécurité des Français : rétablissement des peines-plancher, fin des réductions automatiques de peine, construction des 16 000 places de prisons nécessaires à l’exécution des condamnations, mise en place de quotas d’immigration correspondant aux besoins de la France et à notre capacité à accueillir dignement... C’est cet équilibre qui m’a convaincue, que j’ai défendu et que je continuerai à défendre.

Pour autant, faut-il le rappeler, personne dans nos rangs n'envisage de faire de l'obstruction systématique aux initiatives présidentielles ; personne dans nos rangs ne veut que ce quinquennat soit un quinquennat gâché après les cinq années que nous venons de vivre ; personne dans nos rangs ne souhaite que la droite s'enferme dans des positions caricaturales et dogmatiques. Mais signer un appel en ce sens, qui s'apparente davantage à une lettre d’allégeance qu'à une clarification de positionnement, ne fait que semer le trouble chez tous ceux qui se retrouvent dans notre projet pour la France. Pas d'appel avant le 18 juin ! L'espoir et le souffle nouveau qu'incarne le président Macron, avec lequel je me retrouve sur la rénovation de la vie publique et l’ouverture à la modernité et au progrès, ne doivent pas occulter l’exigence d’un projet à la hauteur des enjeux. Un projet qui devra être porté par des gens de convictions et de résultats, loin des opportunistes et des technocrates qui ont gangrené trop longtemps notre vie publique par esprit de cour ou par esprit de caste.