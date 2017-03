Panorama de ceux qui soutiennent encore Fillon, ceux qui vacillent, et ceux qui ne sont plus là

Atlantico : Aujourd'hui, sur qui François Fillon peut-il compter. Qui sont ses soutiens indéfectibles ?

Anita Hausser : Aujourd'hui François Fillon peut compter ses amis ...Parmi ces soutiens, il convient de distinguer les présents et ceux qui ne figurent pas sur la photo, parce qu'absents de Paris. Un certain nombre d'entre eux sont venus spontanément au Q.G, à l'instar de Gérard Longuet qui dit qu' "il faut parfois pousser la porte de Fillon pour lui parler". Mais avant la photo, il y a eu des conversations, au téléphone et dans le bureau du candidat. Certains dont Gérard Larcher, mais également Bernard Accoyer, le secrétaire général de L.R, ainsi que son directeur de campagne, auraient conseillé à François Fillon d'abandonner, mais l'ont assuré de leur soutien s'il décidait de se maintenir.

Il en est de même pour Bruno Retailleau, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, et François Baroin ; la présence de ce dernier au premier rang des soutiens a d'ailleurs surpris. Caroline Cayeux, la sénatrice de l'Oise, Valérie Boyer, députée des Bouches du Rhône qui sont à ses cotés depuis le début de sa campagne étaient là, tout comme Serge Grouard le député du Loiret. Éric Woerth, Luc Chatel étaient également présents .Valérie Pécresse a même déjeuné ensuite avec le candidat et son équipe rapprochée dans le quartier du QG. La présence de Nadine Morano était plus inattendue, car elle avait participé à la réunion des "sarkozystes" qui avaient déclenché une première fronde il y a quelques semaines.

Après avoir pris acte de la décision de François Fillon de maintenir sa candidature, Bernard Accoyer a, dans la soirée, adressé un message explicite aux militants du mouvement LR dans lequel il écrit que "François FILLON a réaffirmé qu’il irait jusqu’au bout et vous convie à un grand rassemblement populaire ce dimanche 5 mars, à 15 heures, au Trocadéro ". Le responsable de LR les invite aussi "à multiplier les actions militantes de terrain pour faire vivre le débat de fond et convaincre les électeurs ..."

Dans la galaxie des fillonnistes , on notait l'absence d' Éric Ciotti . Le député des Alpes Maritimes qui avait déjà soutenu Fillon dans la "guerre" contre Jean-François Copé pour la présidence de l'UMP, se veut très proche du candidat, après avoir effectué un détour dans la campagne de Nicolas Sarkozy lors de la primaire. Quant à Christian Estrosi, il a multiplié les twitts de soutien.

Aujourd'hui qui sont ceux qui ne soutiennent plus le candidat Fillon ?

Anita Hausser : Le premier à avoir raccroché est Bruno Le Maire qui a annoncé dès le début de l'après qu'il démissionne de ses fonctions de représentant de François Fillon pour les affaires européennes et internationales. Il entraine dans son sillage une partie des troupes lemairistes, dont les députés Laure de la Raudière, Jean-Luc Warsmann, Frank Riester, Alain Chrétien, Arnaud Robinet. Pour l'heure, seuls parmi les "lemairistes "Damien Abad, élu de l'Ain et Dominique Tian, député des Bouches du Rhône, ont décidé de continuer à faire campagne pour François Fillon au nom de la fidélité et parce qu'il n'y a pas de plan B. Un point d'interrogation pour Thierry Solère. Le député des Hauts de Seine, proche de Bruno Le Maire et cheville ouvrière de la primaire, a été choisi par François Fillon pour devenir son porte -parole, au grand dam de fillonistes historiques. Il s'est fracturé le pied il y a quelques jours. Est-ce cette blessure qui l'a éloigné du QG? Ou va-t-il suivre son ami Bruno Le Maire ?