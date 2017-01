Un nouveau procès en islamophobie contre Georges Bensoussan : c’est la liberté qu’on attaque !

Le philosophe Pascal Bruckner et l’ancienne ministre Jeannette Bougrab ont été assignés en justice pour diffamation, pour avoir estimé que les associations qui avaient accusé Charlie Hebdo de racisme et d’islamophobie, portaient une part de responsabilité dans l’attentat barbare perpétré contre l’hebdomadaire.

Mais les « Indigènes de la République » et les « Indivisibles », à l’origine des poursuites, associations communautaristes en recherche permanente d’affrontement sur ce thème avec notre société, ont été déboutées, et condamnées à verser aux mis en cause, des indemnités financières.



La liberté d’expression face au communautarisme



Laurent Bouvet, professeur de Science politique, interviewé par le Figaro vox (19/01/2017), y voit une victoire de la liberté d’expression, celle « de tous ceux qui refusent de se laisser intimider par les entrepreneurs identitaires, comme les Indivisibles ou le PIR, qui utilisent tous les moyens possibles (des réseaux sociaux à la justice) pour faire progresser leur vision communautariste et séparatiste sur une base ethno-raciale dans la société française. » Une décision de première importance qui montre que les juges ne sont pas dupes de la stratégie de ces associations. Selon lui, cette décision met en évidence « un phénomène souligné notamment par Pascal Bruckner dans son propos incriminé: la continuité idéologique entre les formes les plus violentes, terroristes et djihadistes, et les formes les plus anodines de la dérive islamiste ou de l'islam politique. » Voilà bien ce qui se joue en permanence aujourd’hui devant les prétoires, à travers la multiplication des procès en « islamophobie », que l’on tente d’imposer comme un concept juridique rejoignant l’incitation au racisme et à la haine. Autrement dit, pour rendre impossible toute critique d’une religion, qu’elle verse dans le communautariste ou relève de l’islam radical.

Un nouveau procès s’ouvre ce mercredi contre l’historien Georges Bensoussan, responsable éditorial du Mémorial de la Shoah, qui comparaît devant la 17e chambre correctionnelle. Un procès tristement symbolique, sur dénonciation du Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF), émanation des Frères musulmans, dont le président n’a pas de mot assez fort pour contester la laïcité, avec le but de l’abroger, et la voir remplacée par un communautarisme qui rejette toute idée de mélange. Il a porté plainte contre Georges Bensoussan pour incitation à la « discrimination, la haine ou la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine (…) en l’espèce la communauté musulmane ».

Le 10 octobre 2015, l’historien Georges Bensoussan1, invité par Alain Finkielkraut dans son émission Répliques sur France-Culture tient les propos suivants : « Aujourd’hui nous sommes en présence d’un autre peuple [les personnes de culture arabo-musulmane-Ndlr] au sein de la nation française, qui fait régresser un certain nombre de valeurs démocratiques qui nous ont portés. Il n’y aura pas d’intégration tant qu’on ne se sera pas débarrassé de cet antisémitisme atavique qui est tu, comme un secret ».

Il ajoutera : « Il se trouve qu’un sociologue algérien, Smaïn Laacher, d’un très grand courage, vient de dire dans le film qui passera sur France 3 : c’est une honte que de maintenir ce tabou, à savoir que dans les familles arabes, en France, et tout le monde le sait mais personne ne veut le dire, l’antisémitisme, on le tète avec le lait de la mère ».

Les associations communautaristes de tous poils, demanderont par voie de pétition au Conseil supérieur de l’audiovisuel, de condamner ces propos. Dans ce contexte, l’auteur algérien cité par Bensoussan a dans un premier temps a porté plainte contre lui, puis a retirer cette plainte.

S’agissant de cet antisémitisme, il est devenu une réalité largement répondu chez bien des jeunes issus de l’immigration, comme le documentaire « Les Français, c’est les autres », diffusé sur France 2 (3/02/2016) qui a enquêté dans des collèges de banlieue, le montre. On y voit les élèves d’une classe qui expriment tous les stéréotypes des préjugés antisémites sans retenu, invitant au menu d’une enquête qui nous plonge dans une réalité inquiétante, celle d’un discours de haine derrière le bon droit de voir les juifs comme des accapareurs quand les autres seraient en panne d’intégration. Si cet antisémitisme ne concerne pas nécessairement la totalité d’un groupe, on ne peut nier cette tendance lourde. Les élèves juifs ont largement aussi déserté l’école publique, où on a laissé flotter la laïcité pendant quinze longues années, entre les premiers voiles dans une école à Creil en juin 1989 et la loi du 15 mars 2004 qui a interdit les signes ostensibles religieux dans l’école publique laïque, dans le respect de nos institutions. On pourrait aussi évoquer comment on a laissé dans les cours d’école, se rejouer le confit israélo-palestinien, assimilant les juifs au sionisme, cet amalgame facile décomplexant certaines pulsions.

L’historien est donc, à son tour, victime de ceux dont le but poursuivi sans relâche, est d’asphyxier et réduire au silence tout détracteur de cet islam de combat contre la République, porté, entre autres, par le CCIF.

SOS Racisme a malheureusement décidé de s’associer à cette démarche en se portant partie civile, et en contribuant ainsi au dévoiement du combat antiraciste vers la légitimation de l’argument « d’islamophobie » dans ce procès. C’est peser ainsi contre le débat démocratique qui comprend la libre critique des religions. L’association SOS Racisme aurait été mieux inspirée de s’inquiéter de la machine de guerre en faveur du multiculturalisme que porte le CCIF. Car ce projet, c’est la fin de tout mélange entre des identités repliées sur elles-mêmes, comprenant combien de rejet des autres autant que d’enfermement, à dresser ainsi partout des murs entre les uns et les autres ! Cette association se trompe ici totalement de combat.

Alain Finkielkraut a apporté son soutien à Georges Bensoussan évoquant « un faux procès ». De nombreux soutiens se sont manifestés, d’Elisabeth Badinter au grand rabbin de France, en passant par la démographe Michèle Tribalat ou l'écrivain Pascal Bruckner, lui-même. Des intellectuels musulmans, et non des moindres participent de ce soutien, tels que Boualem Sansal, Kamel Daoud, Fethi Benslama et Riad Sattouf, qui d’ailleurs décrivent la même réalité.