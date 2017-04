Ni-ni ou barrage au FN ? Le Pen / Mélenchon, l’hypothèse de 2nd tour qui révèle les ambiguïtés politiques douloureuses chez Les Républicains

Atlantico : Même si la possibilité d'un second tour Le Pen-Mélenchon reste aujourd'hui très hypothétique, imaginer ce scénario n'aurait pas au moins le mérite d'obliger la droite à réfléchir sérieusement à son évolution ?

Samuel Pruvot : Cette hypothèse nécessite cependant quelques remarques préliminaires. Sur la forme : ce genre d'exercice de politique fiction ne vaut pas en tant que prédiction, mais bien comme hypothèse de travail et d'analyse. Car il faut bien voir ce que cette hypothèse a de baroque. Cette question ne se posait absolument pas il y a encore quelques jours. Peut être aura-t-elle disparu demain. Cela prouve le caractère instable et paroxystique qui entour cette campagne. Nous autres Français, nous avons certes une passion pour la politique, mais nous aimons aussi nous faire peur.

Nous avons fait la Révolution Française en coupant la tête de Louis XVI...

Sur le fond maintenant. Pierre Manent explique que la difficulté de la période que nous traversons provient de la recomposition idéologique en cours. Notre paysage politique est devenu une eau trouble. D'un côté un clivage gauche-droite moins pertinent qu'avant et de l'autre un clivage mondialiste-patriote qui n'est pas encore reconnu mais qui s'affirme de plus en plus. L'hypothèse d'une confrontation Mélenchon Le Pen serait une renaissance du clivage gauche-droite alors que dans les faits ce clivage devient obsolète. Cette formule chimique mêlant la gauche la droite le mondialisme et le patriotisme explique notre perte de repères. Elle pourrait à terme exploser à la tête de tous les candidats à la présidentielle. Car avec Mélenchon et Le Pen, nous avons des frères ennemis qui sont en même temps des frères jumeaux hostiles au mondialisme...

Qu'est-ce que donnerait un duel Mélenchon Le Pen ? Dans ce cas limite et baroque donc, beaucoup d'électeurs de gauche seraient capables de voter Mélenchon, à cause du personnage d'abord, mais aussi par peur panique de Marine Le Pen. Beaucoup d'autres iraient certainement à la pêche. Pour la droite, le parallèle n'existe pas. La position de Nicolas Sarkozy [qui préconise un "barrage républicain" dans le cas d'un second tour Macron-Le Pen] a un intérêt aujourd'hui, mais il me semble qu'elle ne reflète pas la position de la base qu'il prétendait incarner quand il était encore en course dans la primaire. Pour cette base, s'il fallait choisir entre la peste et le choléra un certain nombre choisirait sa manière de mourir plutôt que de s'abstenir. Ils voteraient FN. Ces électeurs ne suivraient pas les consignes des ténors de la droite, qui, battus, ne seraient de toute façon plus crédibles. Le ni-ni serait lui aussi inaudible pour la droite, qui devrait très certainement choisir entre l'abstention et un soutien polémique et dangereux stratégiquement pour Marine Le Pen. Dans quelle proportion ces choix se feraient-ils ? Je ne le sais pas. Mais il ne faudrait pas négliger la proportion d'électeurs de droite qui ferait ce choix et choisirait coûte que coûte de briser le cordon sanitaire.

Le dilemme de la droite serait cornélien. Voter pour la gauche est déjà difficile pour un homme de droite. Voter pour un homme d'extrême-gauche comme Mélenchon est clairement impossible. Et voter pour Marine Le Pen ne serait pas perçu comme plus avantageux. Dans tous les cas, cela voudrait dire faire le deuil de toute solution rationnelle et crédible en terme d'économie. La force de Marine Le Pen et Mélenchon est indéniable : ils sont tous les deux excellents rhéteurs, des candidats "anti-système", des "patriotes" (chacun à leur manière), mais ils enjambent l'un et l'autre les questions économiques avec une certaine légèreté qui fait peur à la droite. Le deuil pour un électeur de droite consisterait à abandonner un programme, celui de François Fillon, dont on imagine les limites mais dont on peut au moins dire qu'il est « crédible ». Son programme est une potion amère, mais potentiellement un remède. Avec le vote Mélenchon ou Le Pen, économiquement, on rentre en une terra incognita. Cela terrorise l'électeur de droite.