Vous ne devinerez jamais quel animal préhistorique pourrait devenir notre pire ennemi au 21e siècle...

Il y a tout juste quatre ans, en octobre 2013, le plus gros réacteur de centrale nucléaire de Suède a été stoppé. Menace terroriste ? Action spectaculaire de Greenpeace ? Panne technique ? Non, rien de tout cela. Il se trouve simplement que les tuyaux de refroidissement avaient été envahis par... des méduses bleues. Et ce n'est pas la première fois que l'animal cause de tels soucis. Les centrales nucléaires américaines, israéliennes, coréennes et japonaises ont notamment été concernées par le problème.

Les méduses se trouvent également être dangereuses pour l'homme, les autres espèces marines et même... l'économie.

C'est en Asie du Nord-Est (Chine, Taïwan, Japon, Corée du Nord et du Sud) qu'elles posent le plus problème. Selon des estimations récentes, elles coûteraient annuellement plus de 200 millions d'euros au secteur sud-coréen de la pêche. Et cet exemple n'est pas le seul, la mer du Japon ayant été, elle aussi, envahie par les méduses. Un maximum de 150 tonnes de méduses doit d'ailleurs être retiré chaque jour du système de refroidissement d'une seule centrale, et ce, depuis les années 1960. L'Inde a connu le même problème entre février et avril 1989 : quatre millions de méduses s'étant coincées dans des écrans placés sur les entrées des tuyaux de refroidissement d'une centrale nucléaire. Une équipe de chercheurs sud-coréens travaille donc depuis 2010 à la mise au point de robots aquatiques tueurs de méduses.

Robots Vs méduses

Jeros (Jellyfish Elimination Robotic Swarm) - c'est le nom de la machine - flotte à la surface de l'eau et dispose d'hélices pour les pulvériser. Il détecte les bancs de méduses et planifie ses attaques à l'aide d'une caméra et d'un système GPS. Jeros piège ensuite ses proies dans un filet immergé avant de les ingérer. Cette machine, qui devrait être commercialisée à partir du mois d'avril, est un premier pas dans la "guerre" que vont devoir mener les hommes contre les méduses. La surveillance permanente de certains sites sera, elle aussi, indispensable pour empêcher cet animal de causer trop de dégâts.

Selon la biologiste Lisa-Ann Gershwin, la méduse Mnemiopsis a tout de même réussi "à paralyser trois économies et anéantir tout un écosystème". Arrivée en mer Noire, elle a causé la mort d'anchois et d'esturgeons, deux poissons d'importance capitale dans les pêches bulgare, roumaine et géorgienne. Résultat : le poids total de Mnemiopsis dans la mer Noire était devenu tellement élevé en 2002 qu'il a été estimé comme étant dix fois supérieur à celui de tous les poissons pêchés dans le monde entier en un an.

Un problème pour les autres espèces

Pire encore, plusieurs espèces de méduses sont, en plus, de redoutables chasseurs. C'est notamment le cas de la cubozoa - ou méduse-boîte - dont les tentacules peuvent provoquer la mort d'un être humain en moins de six minutes. L'espèce serait d'ailleurs responsable d'au moins soixante-six décès en Australie depuis 1884. Outre le danger que représentent pour l'homme certains membres de l'espèce, les méduses sont également dangereuses pour d'autres espèces animales. Des saumons d'élevage, dans un enclos, peuvent, par exemple, créer un vortex qui aspire des méduses. Une fois introduites, ces dernières piquent à mort de nombreux poissons en seulement quelques minutes, provoquant la disparition de milliers de poissons de valeur.