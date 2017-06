"Nation hindoue" : la menace silencieuse qui pourrait venir à bout de la démocratie indienne et déstabiliser l'Asie

Atlantico : Près de 150 organisations hindoues se réuniront ce jeudi à Goa, en Inde, afin de débattre sur leur objectif commun : transformer la République de l'Inde en une « nation hindoue ». Le parti au pouvoir à New Delhi depuis 2014, le BJP, est aussi inscrit dans la famille du nationalisme hindou, et en mars dernier, après son succès d’ampleur inattendu aux élections régionales de l’Etat d’Uttar Pradesh (200 millions d’habitants), il a accepté de nommer comme chef du gouvernement de cet Etat un religieux hindou connu pour ses opinions extrémistes.

Quelles convergences y a-t-il entre les mouvements ultra-radicaux qui se réunissent à Goa et le gouvernement de Narendra Modi, porté au pouvoir en 2014 au terme d’élections générales démocratiques ?

Jean-Luc Racine : Cette réunion de Goa illustre parfaitement le dilemme du nationalisme hindou, qui balance entre la tentation du radicalisme idéologique et social, et de l’autre le pragmatisme du jeu politique. D'un côté, le gouvernement de Narendra Modi, lui-même formé dans le giron des mouvements nationalistes hindous, gouverne l’Inde au terme d’un processus démocratique qui l’a mené au pouvoir. De l’autre, un certain nombres d'organisations, dont certaines sont particulièrement radicales à l'image de celles qui organisent la rencontre à Goa, pour qui l'objectif majeur n'est pas simplement de renforcer l'hindouisme en Inde, mais bien de créer une « nation hindoue » selon leur vocabulaire, en fait un Etat hindou, de la même façon qu'il a est des Etats islamiques.

L’ultra-radicalisme des organisations appelant à la rencontre de Goa pose un problème au parti au pouvoir, même si tous s’inscrivent dans les mêmes présupposés idéologiques. Le BJP a d'ailleurs annoncé qu'il ne sera pas représenté à Goa. Plus significatif encore, le RSS, l'Association des volontaires de la Nation, la matrice idéologique du nationalisme hindou qui tisse sa toile à travers toute la société, n'y sera pas non plus. Tous peuvent penser que la nation indienne existe depuis les temps védiques, et qu’elle ne s’est donc pas forgée dans la seule opposition au colonialisme britannique, mais jusqu’où aller dans la réalisation du dharma qui doit fonder cet Etat hindou ? En laissant s’installer à la tête de l’Uttar Pradesh un leader religieux extrémiste, Narendra Modi a donné un signal aux radicaux. Mais il ne peut oublier que si le militantisme hindou progresse sous son régime, il n’a été élu qu’avec 31% des suffrages exprimés. La société est-elle majoritairement prête à suivre, ou à laisser faire ? Un gouvernement démocratiquement élu, peut-il accepter des mouvements ultra-radicaux, quasi-suprémacistes, dont certains éléments ont été compromis dans des attaques meurtrières contre des militants rationalistes et qui multiplient les propos menaçants ? La victoire électorale du BJP en 2014, et son succès renouvelé en Uttar Pradesh en 2017. ont encouragé les plus radicaux, dont le programme va beaucoup plus loin que le programme électoral du BJP, qui se trouve sans doute partagé entre les aspirations idéologiques que peuvent partager les tenants du nationaliste hindou, et le réalisme politique qui commande de ne pas céder à l’extrémisme.