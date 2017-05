Le monde des affaires est assez séduit par le "covoiturage politique" imaginé par François Baroin pour doper la campagne des législatives

Les entreprises agroalimentaire utilisent des colorants dans les aliments pour les rendre les plus attractifs pour les consommateurs. Les techniques de commercialisation ayant évolué, le recours à ces colorants a été justifiée. Cinquante ans à voir des produits avec un certain aspect esthétique ont forgé l'idée que l'on s'en fait.

L'éminent philosophe Clément Rosset écrivit naguère son fameux aphorisme "la réalité est insupportable, mais irrémédiable". Or ce qui à présent insupporte l'infosphère (mixture systémique médias plus politiciens) c'est le réel criminel. Durant la campagne présidentielle, nul n'a parlé du ravage criminel de la France - pas même la droite nationale, dont la sécurité fut longtemps le cheval de bataille.

On consent à nous dire qu'ils ont été tués. Mais pas de quelle façon.

L’agence Moody’s a dégradé la note des dettes souveraines à long terme de la Chine, émises en monnaie locale et en monnaie étrangère, de Aa3 à A1. En conséquence, l’agence a changé la perspective de cette notation, auparavant négative, et elle est maintenant stable.

L'Eglise catholique et le ministère espagnol de la santé consent à ouvrir ses archives à ceux qui pensent qu'un membre de leur famille a été volée sous le règne du Général Franco. Cette pratique répandue consistait à purger les femmes républicaines trop proches des communistes et des anarchistes pendant la guerre civile.

Zbigniew Brzezinski, conseiller du président Jimmy Carter est mort. Moins connu que Matthew Quirk, il était pourtant une des personnalités les plus influentes de Washington. A la fois russophobe doublé d'un réaliste, il aura marqué l'histoire diplomatie américaine... Et mondiale.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Grande barrière de corail: l'impact du blanchissement plus grave que prévu Franceinfo

Affaire Ferrand : le témoin et le document qui sèment le trouble

Le temps pour ce lundi 29 mai 2017 : pluie et orage en Normandie

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Une , que les occupants se mettent d’accord sur le trajet et la destination, en clair sur le projet, le programme et sur son coût.

Le covoiturage n'est possible qu'à deux conditions :

C’est dans cette hypothèse se que Fran ç ois Baroin peut parler de « covoiturage » politique. Il peut monter et embarquer ses députés dans une limousine o ù il y aura déjà tous des députes En M arche !.

En bref, Emmanuel Macron pourra aller faire son marché chez ceux qui restent profondément attachés à la construction européenne, à la mondialisation et qui considèrent le progrès scientifique comme un facteur d’amélioration de la vie.

Le troisième scénario n'est pas inimaginable. Le mouvement En M arche n 'obtenant pas la majorité absolue, il sera obligé de conclure des accords de gouvernement avec des formations voisines. Soit le parti socialiste ou ce qu'il en reste, soit le mouvement de la droite et du centre.

Dans ce cas-là, il est fort probable que le mouvement LR achève sa fracture entre ceux qui défendent un programme de droite dure et ceux qui peuvent se rallier à Macron.

Le deuxième scénario, en revanche , est très plausible. Les représentants de la République en Marche obtiendraient une majorité absolue à l'Assemblée, ce qui permettra au gouvernement de faire voter ses projets sans trop de difficultés. La totalité des membres du gouvernement, le staff du mouvement En Marche, et tous les candidats investis par EM font le maximum pour gagner. Dans ces conditions, le mouvement LR est réduit à une force marginale d’opposition, au même titre que les députés qui seront élus sous la bannière FN ou ceux du parti socialiste et du parti de Jean-Luc Mélenchon qui survivront.

Le premier est complètement utopique car personne ne croit possible que cette droite puisse obtenir une majorité qui lui permettrait d’imposer une cohabitation classique, c’est à dire obtenir une majorité qui ne corresponde pas à la couleur du président et qui l'obligerait à confier les clefs de la présidence au chef de cette majorité . D’autant que le mouvement n’est absolument pas prêt à l‘assumer. Donc passons.

Le mouvement entrainé par l'élection d’Emmanuel Macron est tellement puissant qu’il laisse assez peu d’espace à tous ceux qui viennent du centre gauche ou du centre droit, ce qui permettra au gouvernement de faire voter ses projets sans trop de difficulté. Les dirigeants de la droite et du centre, François Baroin en tête, sont devant trois scénarios possibles.

Certains sont passés avec armes et bagages du côté d’Emmanuel Macron, les plus centristes, même si Alain Juppé est resté de marbre, d’autres regardent Laurent Wauquiez qui attend que l‘extrême droite se fissure, mais beaucoup, compte tenu de leur implantation locale, restent fidèles à l‘ancienne maison de Nicolas Sarkozy, dans le sillage de François Baroin qui mène cette droite fragile à la bataille.

