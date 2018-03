Mobilisation des retraités : ces solides arguments qu’aurait pu utiliser Emmanuel Macron pour justifier les efforts qu’il leur demande

Atlantico : Dans le contexte de la hausse de la CSG, les retraités descendront dans le rue ce jeudi 15 mars, à l’appel de 9 syndicats, une situation qui avait provoqué une réaction d’Emmanuel Macron qui déclarait : « Je sais que je demande un effort aux plus âgés, que parfois certains râlent, ça ne rend pas forcement populaire mais je l’assume ». En quoi le destin connu par les retraités peut-il être qualifié d’exceptionnel au cours de ces dernières décennies ? Des Trente Glorieuses au plein emploi, de la moindre concurrence connue par les diplômés, aux effets de l'inflation sur le capital immobilier, quels ont été les moteurs principaux qui pourraient venir justifier l’idée de la nécessité d'une plus grande solidarité générationnelle ?

Quels sont ces arguments qui pourraient justifier la politique mise en place ?

Michel Ruimy : Dans l’imaginaire collectif, les « Trente Glorieuses » ont été d’une prospérité imperturbable. Les populations nées jusqu’à la fin des années 1940 bénéficiaient d’un net progrès générationnel : d’une génération à la suivante, les conditions d’emploi étaient plus favorables à l’entrée sur le marché du travail, le niveau de vie augmentait régulièrement, l’accès était plus fréquent à l’éducation et à la propriété d’un logement. Mais, c’est aussi une période où l’on travaillait plus longtemps et plus durement : 44 h en moyenne par semaine, la moyenne de l’espérance de vie était de 67 ans. Et au mieux, on partait à la retraite à 65 ans... À l’époque, la retraite était vécue, en quelque sorte, comme la fin de l’histoire. Elle n’était pas considérée comme une tranche de vie à part entière. Elle était perçue comme un « bonus » de temps à vivre. La vie, c’était le travail, la carrière.

Ce progrès social s’est fortement ralenti, voire interrompu à plusieurs égards, pour les générations des années 1950 et 1960 qui ont été confrontées, assez tôt dans leurs parcours de vie, à la crise économique, plus particulièrement aux deux chocs pétroliers et aux périodes de conjoncture difficile du début des années 1980 et du milieu des années 1990. En même temps, la retraite a été intégrée à la carrière au milieu des années 1970 - époque de la « pré-retraite » à 55 ans - et François Mitterrand faisait passer la loi sociale incluant la retraite à 60 ans au début des années 1980. Cela faisait consensus. Le message essentiel était de « laisser la place aux jeunes ». Les patrons, les syndicats..., presque tout le monde s’accordait à dire que c’était formidable.

Les générations les plus récentes, quant à elles, vivent une situation plus contrastée. Si plusieurs années de bonne conjoncture au tournant des années 2000 ont contribué à leur redonner un niveau de vie plus élevé que les générations précédentes au même âge - le faible niveau de taux d’intérêt leur a facilité l’accès à la propriété malgré la hausse des prix de l’immobilier -, les inégalités entre générations s’accompagnent d’inégalités intra-générationnelles.