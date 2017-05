Merkel 1, Macron 0 : Emmanuel Macron perd une première bataille majeure dans le rapport de force avec l’Allemagne (et la “guerre” paraît mal engagée...)

Atlantico : Angela Merkel a déclaré que le "soutien allemand ne pouvait remplacer les réformes françaises" et qu'elle ne voyait pas pourquoi l'Allemagne devait en priorité changer sa politique. Alors que la première visite officielle du nouveau Président devrait le mener comme son prédécesseur à Berlin, l'Allemagne n'essaye-t-elle pas de calmer les espoirs français et enthousiasmes allemands pour ce nouveau président afin de négocier en position de force ? Angela Merkel n'a telle pas déjà "tirer la première" comme elle avait pu le faire auparavant, dès le début du quinquennat Hollande?

Xavier Timbeau : Angela Merkel exprime là une position qui n'est pas nouvelle pour l'Allemagne et pour elle.

Celle-ci consiste à rejeter l'analyse selon laquelle l'Allemagne serait responsable des misères de l'Europe, et les excédents courants allemands seraient un problème que l'Allemagne devrait résoudre pour apporter du soulagement au reste de l'Europe. Le gouvernement d'Angela Merkel rejette cette thèse, alors que ce dernier est soumis à diverses pressions de la Commission Européenne, de différents partenaires européens, du FMI ou de l'OCDE. Tous ont, eux aussi, pointé du doigt cette dimension-là. Donc de ce point de vue, Angela Merkel ne s'éloigne pas de la ligne qui a été tracée précédemment. Il y a quelques jours, Wolfgang Schäuble s'est exprimé sur ce point. Il disait que la seule source de l'excédent allemand était la politique de Quantitative Easing de la BCE. Lui-même était opposé à cela. Dès que ce Quantitative Easing arrêterait, l'excédent Allemand ne serait plus un problème pour le reste de l'Union Européenne. Angela Merkel ne montre qu'une seule chose : une grande cohérence du message que les Allemands passent à la France et à l'ensemble du monde sur leur politique.

Maxime Sbaihi : Pour comprendre Angela Merkel, il faut se mettre à sa place, et voir qu'il y a deux choses qui rentrent en compte pour elle. Tout d'abord, elle a elle-aussi une échéance électorale dans quelques mois. Elle cherche à l'emporter, et c'est même actuellement sa priorité absolue, bien avant le nouveau Président français. L'AfD et surtout le FDP (libéraux qui sont assez sceptiques sur l'euro)) montent en puissance, et le FDP pourrait en plus être un potentiel partenaire de coalition pour Angela Merkel. Dans ce contexte-là, elle n'a pas forcément envie de négocier ou envoyer des signaux positifs au nouvel exécutif français. Et il faut savoir que de toute façon elle est en position de négociation, elle n'a donc pas tellement intérêt à montrer tout de suite de l'enthousiasme à son partenaire. Elle est une fine tacticienne, et va certainement faire preuve de prudence et patience comme à son habitude avant de faire de vraie déclaration de soutien au Président Macron (là où elle pouvait le faire sans difficulté au le candidat). Il faut donc interpréter tout ce qu'elle dit dans ce contexte-là, celui des négociations et des élections.