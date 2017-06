Merci Donald Trump ?

Quand les Etats-Unis se retirent ainsi d’une part du leadership mondial, ils créent un vide, qui sera comblé. Par la Chine avec la Russie ou bien par l’Europe, avec une partie de l’Afrique ? Nous dirons « merci » à Donald Trump, si nous avons, pour Europe, autrement dit pour nous, la vision qu’il n’a plus. Voici venu le temps de la responsabilité et de la maturité.

Ecoutons le Président Trump : « C’est le moment de mettre Yougstown, Ohio, Détroit, Michigan, et Pittsburgh, Pennsylvanie… devant Paris. "It is time to make America great again".

Jeudi 1er Juin, Donald Trump annonce en ces termes qu’il entend se retirer de l’accord de Paris, dit Cop 21. Faut-il se féliciter de cette décision largement annoncée, après le temps des regrets qu’elle implique ? Faut-il regretter que Rome s’occupe surtout d’elle et laisse tomber l’Empire, sous prétexte qu’il est trop cher à réguler, à protéger, et que les provinces ne cotisent pas assez ? Ou bien est-ce le moment de se prendre plus en main, en nouant des alliances qui correspondent plus à nos besoins à long terme et à nos moyens ?

De fait, les Etats-Unis quittent la cohorte mondiale dont l’objet était d’infléchir la montée de la température dans le monde entre 1,5 et 2% à horizon 2100, chacun faisant tous ses efforts pour atteindre 1,5%. Quelques jours auparavant, à l’Otan, le Président Trump avait également demandé aux grands pays d’investir plus, au moins 2% de leur PIB, pour se protéger face à la Russie, et au Japon face à la Chine (même si c’est plus compliqué pour lui).

Ce double choix américain, climatique et militaire, est surtout politique, interne et à court terme. La preuve en est, pour le climat, la masse d’erreurs que comprend le discours du 1er juin, en voici deux. D’abord, la Cop 21 n’est pas contraignante. Elle « invite » toutes les parties à le signer et fonctionne sur la base de mesures des efforts de chacun et de l’émulation, pour un bien collectif mondial : la survie de l’espèce. Ensuite, les Etats-Unis sont les plus importants pollueurs par tête : 16 tonnes par an d’émission de CO2, contre 8 pour un Chinois, 7 pour un européen ou 2 pour un Indien. Quand Donald Trump dit que la Chine est le premier pollueur du monde (29% du total contre 14% pour les Etats-Unis), il oublie simplement qu’il y a plus de Chinois que d’Américains. Ajoutons que Chine et Inde, qui doivent se développer donc consommer plus d’énergie, se sont néanmoins tous deux engagés à freiner, puis à stabiliser dans le temps, leurs émissions. Et ont maintenu leur appel, après le discours de Donald Trump.

« Pittsburg » prime : la baisse de popularité du Président, l’enquête sur les liens avec la Russie, le témoignage la semaine qui vient de l’ancien directeur du FBI pèsent. Il s’agit, pour Donald Trump, de consolider son électorat qui est en large part le même que celui des Sénateurs qui se préparent (pour moitié d’entre eux) aux élections dans un peu plus d’un an. Un « Trump fort » les aide, ce qui implique de l’aider en retour : vote du nouveau texte pour remplacer l’Obamacare, puis sur les propositions fiscales et le budget, puis sur le plafond de la dette… Les marchés financiers avaient anticipé ce choix présidentiel : ils n’ont pas été surpris et ont continué de monter. L’appétit pour le risque boursier continue, d’autant plus que les compagnies ont clairement indiqué, comme les villes, qu’elles poursuivraient leurs efforts d’économie d’énergie et de recherche. Les Etats-Unis doivent en effet continuer à avancer sur les technologies propres, solaire, automobile, smart grids… au risque de perdre leur avance, si elles arrêtent.