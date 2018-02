Une marche citoyenne de 520 kilomètres pour briser le tabou autour du suicide agricole

Sur sa page Facebook, on peut lire : « Préparation de ma prochaine marche citoyenne de Gontaud-de-Nogaret (Ndlr : Lot-et-Garonne, juste à côté de Marmande) à Saint-Anne d'Auray (Morbihan) d'une distance de 520 kilomètres prévue en 22 jours de marche du dimanche 23 septembre au dimanche 14 octobre. Cette marche, je la prépare en étroite collaboration avec mon ami Jacques Jeffredo pour soutenir nos amis agriculteurs qui sont en plein désespoir, et aider les familles des agriculteurs qui se sont suicidés.

»

Patrick Maurin a 64 ans, il est conseiller municipal de Marmande. Cet ancien chef d'entreprise dans la restauration (il tenait un restaurant avec 11 salariés dans Bordeaux), aujourd'hui retraité, pourrait aisément se contenter de son mandat municipal. Personne ne lui en demande davantage, surtout qu'il a eu des ennuis de santé, dont il s'est remis. Mais c'est plus fort que lui. En septembre 2016, il avait voulu soutenir la ruralité et toutes ses problématiques oubliées de la nation, et avait pris son bâton de pèlerin pour une marche de près de 700 kilomètres jusqu'à Paris. Il voulait ainsi suivre les traces de Jean Lassalle, qui avait lui-même fait un tour de France à pied en 2013, "à la rencontre des Français". Et d'ailleurs, Jean Lassalle l'avait accompagné au départ, puis reçu à l'arrivée, à l'Assemblée nationale. Pour autant, cette première marche de Patrick Maurin n'avait été que peu médiatisée.

« Certaines étapes, se souvient-il aujourd'hui, je marchais tout seul. Ça n'intéressait pas grand monde... Pourtant, je constate tous les jours que la ruralité est la grande oubliée des politiques nationales. J'avais voulu marquer le coup dans ce sens... »

Ému par ce qu'il a vu et entendu à Sainte-Anne d'Auray sur le suicide agricole

Mais depuis, il s'est trouvé une autre cause à défendre. Le 8 octobre dernier, il représentait Jean Lassalle justement, au rassemblement organisé par Jacques Jeffredo à Sainte-Anne d'Auray, en hommage aux familles endeuillées après le suicide d'un proche en agriculture. « J'ai rencontré un homme formidable, rapporte-t-il. Jacques Jeffredo est tout entier dévoué à ces familles, il se bat à leurs côtés. Je veux l'aider à faire connaître cette cause, et à tenter de sauver des vies humaines. »

Alors il ressort le bâton de pèlerin, et prépare une nouvelle marche, de Marmande à Sainte-Anne d'Auray, en 22 étapes, pour arriver le deuxième dimanche d'octobre, à la fameuse journée désormais renouvelée annuellement. Et cette fois, personne ne lui a demandé quoi que ce soit. "Je suis allé à Sainte-Anne d'Auray en octobre dernier pour y représenter Jean Lassalle. Cette fois, il s'agit d'une initiative personnelle, je vais marcher en mon nom, et surtout au nom de toutes celles et de tous ceux qui souffrent avec les drames vécus dans l'agriculture aujourd'hui."