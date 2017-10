Mais que pouvaient bien manger Jésus, Marie-Antoinette, Napoléon ou Churchill ?

Mais que pouvait bien manger Jésus, Marie-Antoinette, Napoléon ou Churchill? Dans sa collection “Biographies gourmandes” dirigée par l’historienne Marion Godfroy, les éditions Payot nous ouvrent un univers qui répond à des centaines de questions autour de l’alimentation, des repas et de la nourriture en général. La table est le reflet des civilisations, des usages et des coutumes, d’un art de vivre aussi. Selon les époques, elle est indissociable du fait religieux comme du monde politique. La nourriture est par exemple centrale dans la Bible et dans l’histoire de Jésus qui n’a rien du prédicateur austère, même s’il pratique le jeûne dans le désert. Quant à Napoléon, on dit qu’il ne mangeait rien ou quasiment rien… C’est oublier les matelotes à la Kleber, l’aloyau à la Montebello, le saumon à l’impériale, et le potage à la Cambacérès. Napoléon Bonaparte se devait de construire une « Maison » dans ces troubles années post révolutionnaires.