Madame la Ministre des sports êtes-vous bien sûre que l'homophobie et la xénophobie ont à voir avec le sport ?

Un forgeron ça forge. Un maçon ça maçonne. Une couturière ça coud. Une ministre des Armées, ça va voir des soldats. Une ministre de la Culture, ça rencontre des écrivains et des artistes. Un ministre du Travail, ça s'intéresse aux chômeurs. Et une ministre des Sports ? Ben, ça sert la pince des footballeurs et des rugbymen, non ?

Non. Non et non. Pas du tout. Laura Flessel, trouve ça d'un banal, d'un commun, et pour tout dire atrocement vieillot. Elle est moderne, dans le vent, et très tendance. C'est pourquoi sa première visite en tant que ministre l'a amené au Refuge, une association qui offre le toit et le couvert à des jeunes victimes de l'homophobie. Si vous pensez que les dames patronnesses et leurs bondieuseries datent du 19ème siècle, vous vous trompez. Laura Flessel est la preuve vivante et tangible que ces dames-là existent toujours et se portent à merveille.

S'adressant aux jeunes victimes, la ministre des Sports a, dans le même souffle, dénoncé "l'homophobie et la xénophobie".

Quel rapport ? Mas peut-être a-t-elle des indications qui lui permettent de penser que les homosexuels étrangers sont plus agressés que les homosexuels autochtones ? En tout cas en associant homophobie et xénophobie Laura Flessel se montre bonne élève d'une pensée macronienne qui a inventé l'eau tiède. Mais si elle veut devenir macronissime, il lui faudra compléter par "racisme et islamophobie".

Et maintenant cessons de rire des grotesqueries de Mme Flessel. La ministre des Sports fait dans le mensonge et dans le déni. Elle dit avoir écouté attentivement les jeunes gays. Lui ont-ils dit dans quels quartiers ils ont été agressés ? Dans le 16ème, le 8ème, à Neuilly ? Ou plutôt à Stains, Sarcelles, et Saint-Denis ?

Lui ont-ils dit qui les a traités de "fiottes" et de "tantouses" (expressions empruntées à un dialecte parfaitement géo localisable) ? Des fanatiques de Civitas, des brutes de la Manif pour Tous ? D'autres peut-être ? Lui ont-ils dit dans quels quartiers de notre douce France il leur est déconseillé de se tenir par la main s'ils ne veulent pas être lynchés ?

Au dernier moment, madame Laura Flessel s'est souvenue de quelle portefeuille elle était titulaire. Et elle a proposé aux jeunes victimes "l'inclusion par le sport" ! Elle veut vraiment que les pensionnaires du Refuge aillent taper le ballon avec les jeunes de banlieues ?