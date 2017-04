Macron/ Le Pen : derrière la façade du vote "républicain", un rapport de force idéologique ultra délicat

Certes, toutes les élections présidentielles des années 2000 avaient déjà vu la présence de ce géant endormi de la politique française - la perception positive ou négative de l’Union européenne par l’électeur- comme point de distinction entre électorats. Pourtant, les deux grands partis politiques, qui ont dominé la vie politique française depuis 1981 – le RPR/UMP/les Républicains à droite et le PS à gauche – jusqu’à cette fatale journée pour eux du 23 avril 2017, avaient toujours pris garde de ne pas faire de l’Union européenne une ligne majeure d’affrontement entre eux.

Il ne s’agissait dans le fond que d’escarmouches entre gens qui bâtissaient depuis toujours l’Europe où chacun la tirait du côté de ses propres idées, comme encore en 2012 quand Nicolas Sarkozy la voulait plus sécuritaire et quand François Hollande la souhaitait plus sociale. Certes, à chaque élection européenne depuis le lendemain du Traité de Maastricht, la division interne de la droite et de la gauche sur la question européenne se voyait de plus en plus, que ce soit pour faire émerger une force très pro-européenne ou très anti-européenne d’un côté ou de l’autre. Dans la foulée, des dissidences partisanes eurosceptiques des deux camps, souverainistes à droite, républicaines à gauche, avaient essayé d’exister. Les forces Debout la France à droite et la France insoumise à gauche sont d’ailleurs les rejetons de ces dissidences au sein des grands partis de gouvernement sur la question européenne. Mais, dans le fond, le système d’oppositions qui structurait la politique française restait le même que dans les années 1970 : droite libérale et conservatrice contre gauche interventionniste et libertaire. Depuis les années 1980, le FN, ralliée à l’euroscepticisme dans les années 1990, restait toujours la force exclue de ce jeu classique, incapable d’accéder au second tour d’une présidentielle, sauf bien sûr en 2002 essentiellement en raison de l’éclatement du camp de la gauche en mille chapelles hostiles.

Or, désormais, avec le succès d’Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle et le fait qu’il soit opposé au second tour à Marine Le Pen, comment ne pas voir la présence de ce clivage pro-européen/antieuropéen au centre même de la vie politique française ? Marine Le Pen a obtenu l’adversaire qu’elle disait vouloir – sans cependant le rapport de force au premier tour qu’elle envisageait à l’automne 2016 ! - : l’euro-mondialiste décomplexé, un ancien banquier de chez Rothschild en plus, que son électorat adorera détester. Les meetings d’Emmanuel Macron sont en effet pleins d’étoiles sur fond bleu qui évoquent le drapeau européen, et Marine Le Pen quant à elle ne veut même pas s’exprimer à la télévision avec ce même drapeau européen derrière elle. Une chose inédite vient donc de se produire, que peu de gens croyaient possible il y a encore dix ans : le drapeau européen est devenu un véritable objet de politisation en France – un peu comme au lendemain de la Révolution et de l’Empire, l’ont été le drapeau tricolore d’un côté et le drapeau blanc de l’autre.