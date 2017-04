Macron est-il victime de la loi de Murphy?

Dans un article du New York Times en date du 26 juillet 2016 « web people versus wall people », Thomas Friedman distinguait aux Etats-Unis l’apparition d’un nouveau clivage entre le peuple du web, favorable à la mondialisation économique, à la révolution technologique, et donc à une plus grande ouverture de la société, et le peuple du mur, se sentant menacé dans ses emplois et son mode de vie par le libre-échange et l’immigration, et donc plus enclin à la fermeture.