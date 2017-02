Législatives 2017 : ce vrai plan Bérézina dont la droite n’a pas encore pris conscience alors que son existence même est en jeu

Les sondages les plus récents éliminent le candidat de la droite du 2eme tour de la présidentielle, à 70 jours du premier tour. Beaucoup de choses peuvent encore se passer et modifier les instantanés d’aujourd’hui, et pas seulement en termes de révélations. Le potentiel électoral de la droite et du centre est plus près des 30% que des 20 mesurés aujourd’hui, la candidature de F. Bayrou reste une option et une inconnue : le mois de mars montrera comment résisteront M. le Pen et E. Macron dans "l’arène de la vraie campagne", mais en attendant… la droite pose question.

Après les présidentielles viendront les législatives, en juin et le résultat de la présidentielle impactera évidemment le scrutin législatif.

Fin novembre, F. Fillon désigné comme candidat de la droite et du centre à l’issue des primaires était en tête dans les sondages, donné gagnant aux présidentielles et pouvait espérer dans la foulée s’assurer une majorité absolue à l’Assemblée Nationale pour pouvoir appliquer son programme. Aujourd’hui la donne a considérablement changé.

En cette fin de mandature, la droite et le centre comptent 232 députés sur 577, l’extrême droite 3 sièges et la gauche 342 (ces chiffres tenant compte pour les circonscriptions actuellement non pourvues de l’étiquette du titulaire élu en 2012).

A ce jour, les investitures ne sont toujours pas réglées entre droite et centre, comme à gauche, tant l’incertitude présidentielle pèse sur les équilibres anciens.

Plus de la moitié des députés sortants de la droite et du centre sont en situation de cumul, plus d’une trentaine ont déjà annoncé leur intention de ne pas se représenter et d’autres suivront encore.

Les projections réalisées fin novembre rendaient possible la conquête de près de 200 sièges sur la gauche par la droite et le centre unis. Si la reprise des 3 sièges détenus par l’extrême droite était jugée impossible (le FN pouvant même obtenir de 30 à 40 députés), LR et UDI n’étaient menacé dans aucune de leurs circonscriptions sortantes.

Dans l’hypothèse d’une élimination de F. Fillon dès le 1er tour de la présidentielle, une projection donnerait un panorama totalement différent. Un certain nombre d’inconnues rendent l’exercice difficile, à commencer par le nom du gagnant à la présidentielle, mais il ne fait aucun doute que la conséquence d’une élimination de la présidentielle serait une bérézina législative pour LR et l’UDI.

Le scénario le moins pire serait sans doute celui de la victoire de Benoit Hamon, le maintien du "traditionnel" clivage gauche-droite permettrait à la droite de conserver ses bastions soit près de 120 députés et une union maintenue avec le centre aboutirait à quelques dizaines de sièges supplémentaires.

Dans l’hypothèse d’une victoire d’Emmanuel Macron, l’union droite-centre serait sans doute plus difficile, la tentation du centre de rejoindre une nouvelle offre de majorité présidentielle et un FN fort entrainerait l’élimination en triangulaire de nombre de candidats de droite.