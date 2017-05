"Jeunes des quartiers" et violences en série : la France face à une génération incapable de respecter la moindre autorité

Atlantico : Guet-apens, razzia dans les supermarchés, attaques en groupe dans les trains, antifas, élèves rebelles. Est-ce que la jeune génération est plus sujette qu'une autre aux comportements violents, déviants ? Quels ressorts sociologues et psychologiques pourraient permettre d'expliquer ce phénomène de violence ?

Eric Deschavannes : On ne peut évoquer que des tendances, et il faut en outre distinguer plusieurs jeunesses. Sur un plan sociologique général, on observe une tendance lourde, séculaire, à la pacification des moeurs au sein des sociétés démocratiques. Cela se traduit stattistiquement par la diminution des crimes de sang. En conséquence de quoi nombre de sociologues vous répondraient que la jeunesse n'est pas plus violente qu'auparavant et que le sentiment général d'assister à une dégradation s'explique par une plus grande sensibilité à la violence.

Il y a une part de vérité dans ce discours mais il est pourtant indéniable qu'il se passe quelque chose au niveau des nouvelles générations et qu'il existe une tendance à l'augmentation des incivilités et des violences; cette tendance est circonscrite dans le temps et dans l'espace, mais elle est bien réelle.

Comment l'expliquer ? Il y a des facteurs évidents, classiquement évoqués : l'adolescence comme âge dangereux, l'âge des "conduites à risque" et, surtout, la constitution de quartiers "ghettos" où se développe une culture de la violence - en raison du chômage de masse, de la multiplication des trafics et de la concentration d'une population d'origine immigrée, "ethniquement" différente du reste de la population. Plus en profondeur, le mode de socialisation "individualiste"qui caractérise nos sociétés a pour effet ce qu'on a longtemps appelé "la crise de l'autorité". L'individualisme est l'expression d'une société qui cultive la liberté et l'égalité: l'individu est sacralisé et la communauté est à son service, ce qui implique la valorisation de la bienveillance en matière d'éducation. C'est une excellente chose si la prime éducation parvient encore à transmettre le rapport à la loi. Il n'existe pas, fort heureusement, d'impossibilité structurelle, mais force est de constater qu'il peut y avoir des ratés, dans la mesure où la transcendance et la verticalité de la loi n'ont plus un caractère d'évidence naturelle. L'enfant en faisait naguère l'épreuve à travers la figure du chef de famille, relai au sein de la communauté familiale de l'autorité de la loi de la communauté politique ou de la loi de Dieu. C'est ce que les psychanalystes nommaient "la figure du Père". Aujourd'hui, il faut construire l'autorité et la transmission de la loi de manière consciente et volontaire car l'amour et le culte de l'indépendance individuelle tendent à se substituer, au sein de la famille démocratique, à l'emprise communautaire, à l'obéissance quasi-automatique aux règles et conventions sociales. Le risque est de produire des "enfants-rois" et des ados ingérables.

L'école est à cet égard souvent à côté de la plaque, dans la mesure où on croit à tort que l'on peut lutter contre les "incivilités" par l'éducation morale et civique. Or, le principe du respect de l'autre est connu de tous, et les bons sentiments sont unanimement valorisés. Ce qui fait le plus souvent défaut et qui ne s'acquiert pas sous la forme d'un enseignement didactique, c'est la maîtrise de soi : celle-ci suppose l'appropriation subjective de la transcendance de la loi, laquelle vient limiter de l'intérieur l'expression spontanée de soi, et notammant celle des pulsions. Dans un bain culturel qui valorise l'expression authentique de l'individu, la censure et l'autocensure des désirs, pensées et sentiments ne font pas l'objet d'une ardente promotion. Le problème concerne du reste tous les âges et tous les milieux sociaux, il suffit d'une promenade sur les réseaux sociaux pour s'en rendre compte.