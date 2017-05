Le gouvernement pourra-t-il assainir les dépenses publiques maintenant que la réduction du nombre de fonctionnaires ne semble plus au programme ?

Atlantico : Gérald Darmanin a affirmé vouloir revoir à la baisse la réduction du nombre de fonctionnaires. Est-ce que cela veut dire, que la baisse de la dépense publique est reportée à plus tard ?

Philippe Crevel : C’est évidemment un mauvais signal pour l’engagement d’une véritable décrue des dépenses publiques. Le programme d’Emmanuel Macron prévoyait de supprimer 120.000 postes de fonctionnaires par non remplacement d’un certain nombre de départs à la retraite, 70.000 suppressions étant supportées par les collectivités locales et 50.000 par l'Etat.

120 000 suppressions ne constituaient pas compte tenu des importants départs à la retraite un objectif insurmontable. Elles n’effaçaient pas les créations enregistrées sous François Hollande qui ont dépassé 150 000.

Emmanuel Macron n’a jamais été clair sur les dépenses publiques. Il a promis de les réduire en 5 ans de 60 milliards d’euros tout en accroissant les effectifs de l’éducation nationale, de la sécurité, de la justice voire de l’armée et tout en prévoyant un plan d’investissement de 50 milliards d’euros. Si la suppression des 120 000 postes pourrait rapporter, à terme, 3 milliards d’euros, les embauches prévues pourraient couter 1 milliard d’euros.

Emmanuel Macron semble vouloir se concilier les syndicats de la fonction publique pour des raisons électorales, les élections législatives sont toutes proches et pour éviter d’avoir plusieurs fronts sociaux. Son objectif numéro 1 st d’obtenir un accord sur le code du travail. Par ailleurs, il devra régler l’épineux dossier de l’augmentation de la CSG qui ne devrait pas être facilement acceptée par les fonctionnaires sauf à leur consentir des hausses de rémunérations.

Concrètement qu'est-ce que cela implique ? Peut-on sérieusement penser réduire les dépenses publiques sans s’attaquer à cet épineux dossier ?

3 milliards d’euros sur cinq ans avec la suppression de 120 000 postes, nous sommes dans l’épaisseur du trait. 120 000 postes sur 5,6 millions d’emplois publics, cela correspond à une réduction portant sur 2 % des effectifs. Un poste de fonctionnaire, c’est 70 ans de dépenses, 40 ans de vie active et 30 ans de retraite…. La France est par ailleurs suradministrée. Il faut desserrer l’étreinte administrative qui pèse sur la population, sur les entreprises, sur les collectivités territoriales. Il faut plus de liberté en bas et moins de pouvoir en haut. Mais, Emmanuel Macron est un jacobin, un bonapartiste qui s’ignore de moins en moins. Il y a d’importants gains de productivité à réaliser dans la fonction publique. Le ministère de l’agriculture emploie près de 30 000 fonctionnaires quand celui de l’Allemagne en emploi 900 et 6000 avec toutes les agences affiliées. En vingt ans, le nombre d’exploitations agricoles a été divisé par deux quand le ministère a réduit ses effectifs de quelques pour cents. Les gains de productivité devraient atteindre de 1,5 à 2 % dans l’administration française avec le digital, avec la décentralisation ; or elle est plus proche de 0,5 %.