Gouvernement et investitures : les étranges choix d’Emmanuel Macron en matière de laïcité et d’intégration

Atlantico : Quel constat peut on faire sur la position du gouvernement sur les questions de laïcité, de communautarisme, de son rapport à l'Islam politique, ou encore à l'égard du conflit israélo palestinien ?

Gilles William Goldnadel : Je constate sans surprise, mais avec amertume, une sorte de régression démocratique. Lorsque je regarde la position qu'avait le gouvernement socialiste, mais dirigé par Manuel Valls, on voit que sur ces questions on est dans une sorte de politique de compromis, pour ne pas dire de "compromission" avec l'Islam, en ce compris les tendances dangereusement radicales de l'Islam de France. A plusieurs reprises, j'ai demandé à être rassuré des postures qui m'inquiétaient beaucoup prises par le candidat Macron, que je voulais croire seulement marqué par une ambiguïté electoraliste.

J'ai constaté qu'il avait pris des postures universalistes en ce qui concerne les problèmes migratoires. Sur la question Israëlo-palestinienne, dans ses déclarations à Mediapart, il avait épousé plutôt le récitatif palestinien en evoquant le président Mhamoud Abbas comme modéré, au contraire du gouvernement israëlien présenté comme radical. Ce qui tourne le dos à la réalité. Enfin, et surtout, sur l'Islam radical, il n'a pas récusé le soutien que lui a apporté l'UOIF. Il s'est contenté de se positionner par rapport à l'avenir de manière incertaine en disant que si jamais l'UOIF se démarquait de la légalité, alors il reconsidérerait sa position. Malheureusement, l'UOIF n'en était pas à son coup d'essai en ce qui concerne des positions radicales, ou des ambiguïtés par rapport à l'antisémtisime. Et je n'ai jamais lu, ni entendu de la bouche du candidat Macron, le moindre positionnement contre l'antisémitisme d'origine islamiste. Au contraire, j'ai toujours entendu des explications extrêmement sociologiques sur les origines du terrorisme islamiste. Mais lorsque je vois maintenant qu'ils ont sélectionnés madame Schiappa au poste de secrétaire d'Etat aux droits des femmes pour surveiller, justement, les atteintes faites aux femmes, les bras m'en tombent. Lorsque l'on regarde le passé de madame Schiappa, elle avait pris des positions tout à fait particulières ; elle avait été extrêmement radicale et contre les positions de Manuel Valls. Car celui-ci avait, dans un discours historique sur les évènements du Vel d'hiv, bien expliqué que le vecteur principal de l'antisémitisme criminelle était la haine antisémite islamiste et la détestation d'Israël. Certe, cette prise de conscience de la réalité avait été payée cher par les attentats antisémites. Et malheureusement, avec les prises de positions de madame Schiappa qui expliquait, dans une interview du Huffington Post, que Manuel Valls s'étair fourvoyé en mettant en cause l'antisémitisme islamiste, et qu'il n'y avait pas d'antisémitisme dans les banlieues et qu'il ne fallait pas confondre le palestinisme avec l'antisémitisme. Nous sommes dans une véritable régression culturelle et politique. Cela ne m'étonne pas si Valls et Malek Boutih ont été maltraités, car j'ai toujours reconnu en eux des gardiens intransigeants de la laïcité, de l'Etat nation et de la lutte intransigeante contre l'antisémitisme. Je pense qu'on est dans une sorte "d'islamocentrisme" si je peux oser la formule, qui sera moins caricatural que "l'islamogauchisme" mais tout autant insidieux.