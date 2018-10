Les Français ne croient plus vraiment aux avantages de l’Europe et ne pensent plus non plus qu’on puisse la changer : quatre scénarios par lesquels elle pourrait renaître

Atlantico : En réponse à un tel sondage, montrant une attente des Français d'un changement de l'Europe - alors que ces derniers considèrent qu'Emmanuel Macron n'en aurait pas les capacités - quel serait le scénario qui permettrait d'aboutir à une réelle transformation du fonctionnement et de l'orientation politique de l'UE correspondant aux attentes des Français ?

Bruno Alomar : Avant de répondre à la question, il faut s’arrêter quelques instants sur le sondage. Même si nos systèmes démocratiques se caractérisent par une plus grande versatilité de l’opinion, ce qui incite à la prudence, une chose est certaine : la construction européenne, pour les français, n’a plus rien d’évident. C’est dire que les français sont en décalage majeur avec l’orientation de leurs gouvernants, dont le mantra, depuis Valery Giscard d’Estaing – Emmanuel Macron ne déroge en rien à cette ligne- est de considérer qu’il faut toujours « plus d’Europe ».

Il y a là un puissant feu qui couve…

Par ailleurs, il faut souligner que les français ont raison de considérer qu’Emmanuel Macron n’a pas les capacités de transformer l’Union européenne, contrairement au rêve qu’il a caressé et exprimé, en particulier en septembre 2017 au travers du discours de la Sorbonne. A cela deux raisons. La première, c’est que l’Union européenne est, par nature, lourde, complexe, car elle est la sédimentation de soixante années de construction, et qu’elle réunit des pays et de peuples aux caractéristiques très diverses, et aux intérêts souvent divergents. Prétendre, « changer l’Union européenne » en quelques mois, comme certains ont prétendu « changer la vie », c’est au mieux une naïveté, au pire un mensonge. La seconde raison, c’est justement qu’en prétendant changer rapidement l’Union européenne, le pouvoir en place, face à une situation politique très compliquée (migrations, raidissement américain etc.), dont il n’est pas complètement responsable, a exaspéré beaucoup de partenaires de la France, et rendu une éventuelle transformation de l’Union européenne encore plus difficile. Si l’on prend la question de la zone euro par exemple, ceci est patent : constatant l’incapacité de la France à se réformer, la plupart des Etats de l’Union ont adressé une fin de non-recevoir aux ambitions formulées par Emmanuel Macron. En fait, Emmanuel Macron a fait l’inverse de ce qu’il fallait faire : exiger de ses partenaires des réformes, alors qu’il fallait d’abord mettre en place un puissant train de réformes en France, afin de reconquérir notre crédibilité budgétaire et financière perdue…

Si l’on en vient à la question proprement dite, elle appelle plusieurs éléments de réponse.

D’abord, les attentes des français. Quelles sont-elles ? Personne ne le sait vraiment. Une Europe qui protège ? Une Europe qui amène de la croissance et de l’emploi ? Rien que des évidences. Mais que met-on derrière ? La question sous-jacente, c’est plutôt, me semble-t-il, la question de savoir si l’Union européenne sert à quelque chose, et, surtout, à quoi elle pourrait servir. Or, à cette aune, il y a un décalage majeur entre la réalité de ce qu’elle est, de ce qu’elle peut faire, des pouvoirs qui sont les siens, et la perception qu’en ont les français. L’Union européenne, contrairement à ce que clament les pro européens et les-anti européens – jumeaux dans l’analyse erronée, mais qui, hélas, font l’opinion – n’est ni le Croquemitaines ni le Père Noel. Elle est toute petite ! C’est une organisation internationale qui a des pouvoirs dans le domaine économique, et nulle part ailleurs. Mais même dans ce domaine, ses pouvoirs sont beaucoup plus petits que ceux des Etats membres. Le chômage, la compétitivité, le pouvoir d’achat, l’investissement, l’innovation…tout ceci résulte d’abord et avant tout de choix nationaux et/ ou de réalités culturelles de long terme !

Ensuite l’orientation. Dans la mesure où l’on perçoit mal ce qu’elle est, il est difficile de savoir ce que l’on veut. Les français jugent l’Union européenne trop « libérale » ? Mais les britanniques la quittent parce qu’ils l’ont trouvée insuffisamment libérale au plan économique ! Les français voudraient qu’elle soit moins présente, qu’elle les laisse un peu en paix ? Mais ils sont les premiers – quand un problème survient - à demander plus d’Europe. Les français veulent plus de protectionnisme économique ? Les allemands pensent le contraire. Les français voient l’Europe comme un démultiplicateur de puissance ? Le concept même de puissance ou d’intérêt européen est insupportable à beaucoup de nos partenaires ! On pourrait continuer. En réalité, quand l’on pose la question de l’orientation de l’Europe, on se confronte à deux grandes voies, difficilement conciliables. La première, c’est plus ou moins d’Europe. La seconde, c’est une Europe plus à gauche ou une Europe plus à droite. Mais si vous êtes de gauche et pro européen, comment faites-vous si l’Europe qui se construit se construit « par la droite », comme les allemands le veulent ? Etc.

Dès lors, aucune réforme substantielle de l’Union européenne n’est possible. Les Etats-membres sont divisés sur ce qu’elle devrait faire. Le couple franco-allemand n’existe plus vraiment. Le problème migratoire, créé de toutes pièces par l’Allemagne, est un puissant dissolvant de l’Union. Le Brexit est peut-être une première étape de défaisance. Etc.

Au total, ceux qui militent pour un changement radical de l’Union européenne se trompent d’époque. L’heure n’est pas, qu’on le regrette ou non, à des avancées majeures. La réalité, beaucoup moins rose, est que pour les dix ans qui viennent, la question est : que peut-on sauver de la construction européenne… Dans mon ouvrage « La réforme ou l’insignifiance – 10 ans pour sauver l’Union européenne » (Editions de l’Ecole de Guerre – 2018), je m’efforce de tracer quelques pistes qui se résument à une idée simple : que l’Union européenne se concentre sur les quelques compétences fortes qu’elle a déjà, et qu’elle fasse enfin la preuve qu’elle les exerce bien dans l’intérêt des européens. Cela semble un truisme…Pourtant, les européens n’en sont pas convaincus.