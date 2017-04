FN, cette vérité dérangeante qu’on n’ose pas voir

Il y a de bonnes raisons de s’opposer au Front national. Toutefois, comment ne pas être gêné par l’opposition dont il fait l’objet ?

Dans la forme d’abord. Les adversaires du FN disent que ce parti manipule haine, peur et division. Soit. Mais eux-mêmes, quand ils parlent, s’entendent-ils ? Leur rejet viscéral du FN n’est-il pas plein de haine et de peur en divisant la France entre pro et anti-FN ? La gauche appelle à faire barrage au FN. Mais, dans la montée de celui-ci, n’a-t-elle pas une lourde responsabilité ? Quand, pour conquérir le pouvoir, elle fait tout pour cliver un pays comme la France à travers une guerre idéologique incessante, est-il étonnant, qu’en retour, un courant d’opposition se crée ?

Et en proposant maintenant une croisade contre cette opposition, ne remet-elle pas de l’huile sur le feu ? À cet égard, l’opposition du FN à l’Europe n’est-elle pas révélatrice ? Quand, comme cela s’est passé en 2005, alors que le peuple consulté par référendum, refuse la Constitution européenne, le gouvernement français décide de passer outre en utilisant des détours rusés pour l’imposer quand même, celui-ci ne fait-il pas tout pour faire détester l’Europe ?

Quant au fond, le programme du FN est taxé de délirant, n’a-t-on pas la mémoire un peu courte ? Le retour à la retraite à soixante ans, la lutte contre la finance internationale que défend le FN, qui a proposé ces projets ? François Hollande, président de la République socialiste, en 2012. La hausse des minima sociaux ainsi que du Smic, la suppression de la loi El Khomri, avancés comme mesures par le FN, qui les revendique ? Jean Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, classée à l’ultragauche. Le patriotisme économique voulu par le FN, qui le souhaite ? Arnaud Montebourg, ministre des Finances socialiste. Expliquer, comme le répète le FN, que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, qui l’a dit il y a quelques années déjà ? Michel Rocard, Premier ministre socialiste. La fermeture des mosquées salafistes, l’évacuation des camps de Roms, la déchéance de nationalité pour les terroristes réclamées par le FN, qui en a pris l’initiative concrètement ? Manuel Valls, ministre de l’Intérieur socialiste.

Le FN déclare être antisystème et anti-élite. Avec la fulgurante ascension d’Emmanuel Macron, ne fait-on pas tout pour qu’il le devienne ? En général, quand un homme politique se présente à la présidence de la République, il a derrière lui un passé d’élu témoignant d’une légitimité populaire, ainsi qu’un parti qui le soutient. Or, avec Emmanuel Macron, à quoi assistons-nous ? Brillant sujet, personne ne dira le contraire, après avoir travaillé dans la banque et été secrétaire général de l’Élysée, voilà que soudain il devient ministre des Finances de François Hollande, avant de décider d’être président de la République et de voir affluer vers lui, comme par magie argent, soutiens et ralliements multiples. En outre, autre miracle, l’affaire Fillon qui vient éliminer le seul adversaire qui aurait pu l’inquiéter au second tour. En 2002, Jacques Chirac a été élu avec 80% des voix grâce à la présence surprise de Jean-Marie Le Pen au second tour. Si Emmanuel Macron est élu, tout n’aura-t-il pas été orchestré de main de maître pour que ce même scénario se répète ? Face à ce chef d’œuvre de manipulation politique, comment ne pas avoir l’impression que la politique relève d’un système passé maître en matière de manipulation ? Et comment ne pas être acculé à un vote protestataire, quand on refuse d’y souscrire ?