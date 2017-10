Exclusions chez LR, le feuilleton continue : comme un léger parfum de faiblesse politique de Laurent Wauquiez ?

Il faut se pincer pour le croire. Après des semaines de tergiversations, d'auditions, de déclarations et déclamations, le Bureau Politique de LR (Les Républicains), devait enfin clore le chapitre Un du livre des exclusions des membres du Parti passés à l'ennemi - autrement dit dans le camp d'Emmanuel Macron - et marquer un grand coup en prononçant l'exclusion de ses membres passés dans le camp du pouvoir. Tout semblait prêt pour la " clarification" : les plus réticents (les juppéo-centristes), semblaient résignés ou en tous cas ultra-minoritaires au sein du BP ; les plus fermes (les ex-sarkozystes rassemblés derrière Laurent Wauquiez), plus déterminés que jamais à en finir avec les fêlons qui les narguent en rappelant qu'ils mettent en oeuvre le programme de la droite !

Mais on avait juste oublié une chose : pour être valable, une telle décision doit être adoptée par une assemblée dont le quorum est atteint, ce qui n'était pas le cas hier soir. Et il faudra patienter encore une semaine, voire plus pour que la décision prise soit entérinée de manière irréfutable. Le ridicule est venu s'ajouter à la division.

Ce mardi, jour de Bureau Politique, l'hésitation n'était donc plus de mise, il fallait en finir : le Premier ministre Edouard Philippe, Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, Sébastien Lecornu, le Secrétaire d'Etat à la Transition Ecologique, les députés Thierry Solère et Frank Riester, initiateurs du groupe Les Constructifs à l'Assemblée allaient être exclus en bonne et due forme du Parti Les Républicains auquel ils ont tourné le dos au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, au point, pour certains d'entre eux , de soutenir des candidats d'En Marche aux législatives, au grand dam des militants. Bruno Le Maire, lui, n'est plus concerné par la procédure puisqu'il a rallié La République en Marche avant les législatives.

En réalité, la question aurait pu être réglée dès la fin du mois de juin, au lendemain des législatives et la mise en place du deuxième gouvernement Philippe. Mais au début de l'été, après avoir été éliminés du deuxième tour de la présidentielle et perdu la moitié de leurs députés, les Républicains, choqués, en plein doute existentiel, n'étaient pas "armés" pour actionner la guillotine ; ils l'étaient d'autant moins que l'on était alors en pleine "macronmania", que le parti dont le chef (François Fillon depuis les primaires ), s'était retiré après son cuisant échec, est géré par une direction intérimaire en attendant l'élection d'un nouveau président le 10 décembre prochain, et enfin que l'on était alors à la veille du dernier scrutin de la série ,gagnable celui-là, les sénatoriales . Il a donc été décidé de temporiser en appliquant scrupuleusement les statuts : on a invité les fêlons à venir s'expliquer devant une commission ad hoc, ce qu'ils ont fait à l'exception d'Edouard Philippe. Et ils ont expliqué le plus tranquillement du monde qu'ils sont toujours de droite et qu'ils ne font d'ailleurs qu'appliquer le programme ....de la droite. Confusion, répliquent en choeur Bernard Accoyer, le secrétaire général, et tous ceux qui se rangent derrière le favori pour la présidence du Parti, Laurent Wauquiez. Entre temps un nouvel élément est venu s'ajouter au dossier : le sort de Sens Commun, mouvement issu de la Manif pour Tous dont le président a tendu la main au Front National. Christian Estrosi, qui a fondé son propre mouvement "La France Audacieuse " avec des maires de grandes villes, s'est fait le porte-parole de ceux qui réclament une autre clarification, avec l'exclusion de ce mouvement de LR. La question n'a pas été abordée au Bureau Politique où l'on a voulu régler la question des Constructifs. "Ça a beaucoup trop duré. On ne parle de nous que pour ça .Il faut qu'on reparle aux Français ", a d'ailleurs déclaré Laurent Wauquiez pendant la réunion....Mais tous ceux qui ont entendu un autre message de la part de leurs électeurs ("cessez l'opposition systématique" ), ou qui ont senti le vent du boulet pour leur propre élection en juin, ne veulent pas exclure les Constructifs ." Laurent tu es trop dur....ce n 'est pas la bonne direction ce n'est pas rassembleur", lui a répliqué le député de Paris Claude Goasguen, réélu in extrémis en juin.